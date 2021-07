PSG Mercato : Fenerbahçe fonce sur un milieu du Paris SG

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 12:15

Le PSG se renforce en pompe pendant ce mercato estival. Et cela ouvre la porte de sortie à certains joueurs qui n’auront évidemment pas de temps de jeu. Fenerbahçe est ainsi à l’affût pour saisir l’opportunité de récupérer un milieu de terrain du club de la capitale.

PSG : Fenerbahçe négocie le prêt de Rafinha

Le PSG a recruté Georginio Wijnaldum cet été et renforce ainsi son entrejeu, déjà bien fourni par de grosses pointures. Face à cette donne, certains joueurs pourraient se retrouver avec peu de temps de jeu. Ayant flairé le coup, Fenerbahce s’est positionné pour tenter de recruter Rafinha (Rafael Alcántara) d’après les informations du média Yeni Asir. La source croit savoir que le club stambouliote a contacté le Paris Saint-Germain, afin de s'attirer les services du milieu de terrain brésilien. L’idée du Fener est évidemment de négocier les services de Rafinha pour la saison 2021-2022, sous la forme d’un prêt.

Vítor Pereira, nouvel entraîneur du club turc, serait prêt à lui donner les clés de son jeu au Fenerbahçe. À noter que les Canaris Jaunes n’ont pas les moyens de transférer l’ex-joueur du FC Barcelone, dont la valeur marchande est estimée à 15 M€, sans oublier son gros salaire annuel estimé à 5,2 M€.

Du beau monde dans l'entrejeu du Paris SG

Rafinha a été titulaire 15 fois seulement en 23 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière. Avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum, il est possible que le temps de jeu du natif de Sao Paulo se réduise davantage. Il faut rappeler que Mauricio Pochettino compte plusieurs milieux de terrain dans son équipe, avec des profils naturellement différents : Marco Verratti, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Pereira, Leandro Paredes et Julian Draxler, en plus de Rafinha et Wijnaldum évidemment. Pour rappel, Rafinha a été recruté par le PSG le 5 octobre dernier, soit le dernier jour du mercato estival 2020. Son transfert a été acté à seulement 1,5 M€ et il est sous contrat jusqu’en juin 2023.