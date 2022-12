Stade Rennais : Bruno Genesio recadre un attaquant du SRFC

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 00:35

Après une grossière erreur lors du match nul 3-3 du Stade Rennais face à Fenerbahçe, Bruno Genesio a recadré un attaquant du SRFC.

C'était le 27 octobre dernier à l'occasion de la 5e journée de l'Europa League. Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Fenerbahçe dans l'ambiance hostile de la Turquie, et réalise une première demi-heure absolument extraordinaire. Grâce à deux réalisations d'Amine Gouiri et un but de Martin Terrier, les Rouge et Noir vont rapidement mener 3-0 face à une équipe du Fener totalement à l'agonie. Alors que l'on pense que le match est déjà plié, les Turcs vont réduire l'écart juste avant la mi-temps et rentrent aux vestiaires avec deux longueurs de retard (3-1).

En seconde période, le SRFC maîtrise son avance, mais s'expose bêtement aux assauts turcs. 82e minute, les Stambouliotes reviennent à 3-2, et Bruno Genesio décide de faire rentrer du sang neuf avec un certain Kamaldeen Sulemana deux minutes plus tard. Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, l'attaquant ghanéen commençait à retrouver du temps de jeu avec le Stade Rennais. Mais au bout de 4 minutes sur le terrain, le jeune joueur de 20 ans va perdre le ballon dans une zone dangereuse, sans faire le moindre effort à la récupération, et qui sera immédiatement sanctionné par l'égalisation du Fenerbahçe. Depuis, l'ailier Rouge et Noir n'a pas rejoué la moindre minute avec le SRFC.

Stade Rennais : Bruno Genesio s'est expliqué avec Sulemana

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Bruno Genesio a révélé ce qui s'était dit entre lui et son attaquant à l'issue de la rencontre en Turquie. "Non, ce n’est pas une sanction, mais j’ai parlé avec lui, il doit être capable de comprendre qu’il y a des choses que l’on peut faire et d’autres que l’on doit éviter de faire. À partir du moment où je dis les choses une fois ou deux fois, il faut que les joueurs comprennent vite, parce qu’on est dans le très haut niveau."

Convoqué avec le Ghana pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kamaldeen Sulemana a été éliminé dès les phases de groupe et devrait faire son retour la semaine prochaine avec le Stade Rennais. L'international ghanéen va devoir élever son niveau pour retrouver la confiance de son entraîneur en deuxième partie de saison.