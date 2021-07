PSG Mercato : Galatasaray, revirement dans le dossier Kurzawa

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 13:57

Alors que RMC Sport a annoncé un accord entre le PSG et Galatasaray pour le transfert de Layvin Kurzawa en Turquie, deux médias turcs évoquent un revirement. Le club d’Istanbul se serait tourné vers une autre cible, abandonnant ainsi celle du défenseur parisien.

PSG : Galatasaray se tourne vers Alioski pour oublier Kurzawa

Jeudi, Loïc Tanzi sur Twitter a appris que « le PSG et Galatasaray ont trouvé un accord pour le transfert de Layvin Kurzawa ». Le journaliste de RMC a ajouté que la balle était maintenant dans le camp du latéral gauche, qui devrait « décider s’il souhaite rejoindre le club Stambouliote ou non ». Ce vendredi, FotoMaç et Aksam croient savoir que Galatasaray s’est détourné de la piste menant vers l’arrière gauche du Paris SG au profit de celle conduisant à Ezgjan Alioski.

Ce dernier est en fin de contrat à Leeds United, et les Cimbom ne payeront donc pas d’indemnité de transfert pour recruter le défenseur macédonien. Selon la presse turque, les négociations entre le club turc et les représentants d’Ezgjan Alioski (29 ans) devraient « aboutir à un accord cette semaine ». D’après les deux médias cités, l’ex-joueur de Leeds (Premier League) exige un contrat de 4 ans pour un salaire de 2,2 M€ par an, plus une prime à la signature.

Layvin Kurzawa attend une offre en provenance d'Angleterre

Si l’on en croit le revirement évoqué par les deux sources turques, Layvin Kurzawa (28 ans) ne signera pas avec le club logé à Istanbul. Rappelons que ce dernier est sous contrat au PSG jusqu’en 2024, et sa valeur marchande est estimée à 12 M€. Il faut noter que le n°20 du PSG n'est pas enclin à rejoindre le championnat turc (Süper Lig). L'Équipe indique qu'il « rêve plutôt d’Angleterre. C’est de l’autre côté de la Manche que son agent lui cherche une porte de sortie ». Cependant, « le Paris Saint-Germain n’a encore reçu aucune offre, ni même une approche d’un club la Premier League », d'après le quotidien sportif.