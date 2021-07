Tottenham Mercato : Un échange inattendu avec le FC Séville !

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 22:15

Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, très au courant des dernières actualités mercato en Angleterre, le club de Tottenham va réaliser dans les prochaines heures, un deal surprenant avec le FC Séville, en échangeant le milieu de terrain argentin Erik Lamela avec l’Espagnol Bryan Gil. Un accord est proche d’être trouvé et l’annonce officielle devrait être faite d'ici la fin de la journée. Le club andalou percevra 25 millions d’euros plus des bonus dans la transaction.

Tottenham : Le FC Séville lâche son joyau espagnol Bryan Gil

Le nouveau directeur général des Spurs, Fabio Paratici, travaille d’arrache-pied pour transformer son effectif après une triste 7e place la saison dernière en Premier League. L’effectif de Nuno Santo, qui a remplacé José Mourinho à la tête des Spurs cet été, est en plein chantier, notamment en attaque après le retour de Gareth Bale au Real. Le club londonien cherchait depuis quelques temps à enrôler la pépite espagnole du FC Séville, Bryan Gil, prêté cette saison au club d’Eibar en Liga.

Aujourd’hui, Fabrizio Romano informe qu’un accord surprenant vient d’être trouvé entre les deux clubs, un échange Erik Lamela-Bryan Gil permettant au club anglais d’alléger le montant du transfert. Les Spurs devront verser une compensation d’environ 25 millions d’euros au FC Séville pour s’attribuer les services de la pépite de 20 ans.

Bryan Gil grand espoir du championnat espagnol

Formé au club, Bryan Gil avait été prêté au club basque d’Eibar cette saison, où l’attaquant s’était révélé en Liga. À tout juste 20 ans, la "Joya" de Séville avait été appelée cette année pour la première fois par Luis Henrique en sélection. Le club andalou, grâce à sa pépite, percevra une somme de 25 millions d’euros plus l’argentin Erik Lamela, à Tottenham depuis 2013. Le milieu de terrain, qui ne rentrait plus dans les plans de Nuno Santo découvrira un nouveau championnat plus adapté à son profil technique.