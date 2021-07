Chelsea Mercato : Un deal surprenant pour enrôler Koundé

Publié par Thomas le 28 juillet 2021 à 10:38

On évoquait hier l’intérêt inattendu des champions d’Europe, Chelsea, pour le défenseur central du FC Séville, Jules Koundé. Si le dossier est encore tout récent, les négociations se sont accélérées ces dernières heures, actant toujours un peu un départ de l’ex-bordelais d’Andalousie. Selon Fabrizio Romano, journaliste italien très informé sur la situation du dossier, les dirigeants londoniens auraient proposé le défenseur Kurt Zouma à Séville, ainsi qu’une compensation financière pour s’attribuer les services de Jules Koundé la saison prochaine. Les négociations avancent dans le bon sens et à un très bon rythme, à tel point qu’un accord pourrait rapidement être trouvé.

Chelsea : un échange Koundé - Zouma en approche

Alors que ces dernières semaines les Blues semblaient se focaliser sur le recrutement d’un grand buteur, notamment en s’activant sur le dossier Erling Haaland, les préoccupations actuelles de Roman Abramovitch et ses dirigeants sont focalisés sur le jeune défenseur central Jules Koundé. Tout juste champion d’Europe, Chelsea souhaite rajeunir une défense très expérimentée (Thiago Silva va sur ses 37 ans) et a jeté son dévolu sur le joueur du FC Séville. Si le prix établi par le club espagnol est de 80 millions d’euros, les Blues ont proposé une autre alternative, celle d’inclure le Français Kurt Zouma (26 ans) dans l’opération. Les dirigeants andalous ne se montreraient pas insensible au joueur, mais réclament une compensation financière.

Un dossier bientôt bouclé ?

La proposition d’un échange entre les deux défenseurs français, plus un montant à déterminer, semble plaire aux deux écuries, qui poursuivent les négociations et se dirigent vers un accord. Si certains dossiers chauds de ce mercato se distinguent par leur complexité et s’éternisent, on pense notamment au cas Griezmann à Barcelone, les très récentes négociations entretenues pour Jules Koundé pourraient, elles, se boucler en un temps record, tant les discussions semblent aller dans le bon sens.