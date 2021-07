OM Mercato : Sampaoli lance ses recrues contre le SC Braga

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 08:05

Jorge Sampaoli a dévoilé la liste des 20 joueurs convoqués pour le match amical de l’ OM contre le SC Braga (Portugal), ce mercredi. L’entraîneur Marseillais compte àligner ses nouvelles recrues, à l’exception de Pau Lopez, blessé.

OM : Luan Peres, Saliba et Guendouzi pour leur première

Pour affronter le Sporting Club de Braga, ce mercredi (21h) au stade municipal de Braga, au Portugal, l’ OM a sorti son artillerie lourde. L’entraîneur du club phocéen a convoqué toutes ses recrues estivales, sauf le gardien de but Pau Lopez. Ce dernier est à l’infirmerie pour soigner sa blessure à l’épaule. En effet, l'entraîneur Jorge Sampaoli a renouvelé sa confiance au brésilien Gerson Santos, buteur lors de son premier match avec l’Olympique de Marseille, contre le Servette FC (3-1). Les deux dernières recrues en date du club phocéen : Luan Peres et William Saliba sont eux aussi convoqués pour la première fois.

Arrivé dans la Cité phocéenne avant les défenseurs centraux brésilien et français, Mattéo Guendouzi figure également dans le groupe du technicien argentin. Comme Luan Peres et William Saliba, le transfuge d’Arsenal devrait jouer son premier match sous le maillot Blanc et Bleu de l’ OM, mercredi soir. Après le match contre le SC Braga, les Olympiens affronteront le Benfica Lisbonne, dimanche, pour boucler leur stage au Portugal. L’attaquant hispano-américain Konrad De la Fuente et l’ailier droit turc Under Cengiz sont les autres recrues estivales de l’ OM. Ils étaient entrés en jeu face au Servette FC.

Les 20 joueurs de Sampaoli contre le Sporting Braga

Le groupe de l’ OM contre le SC Braga : Ngapandouetnbu, Steve Mandanda - William Saliba, Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi, Luan Peres, Caleta-Car, Jordan Amavi - Boubacar Kamara, Guendouzi, Gerson Santos, Dimitri Payet, Valentin Rongier, Pape Gueye - Nemanja Radonjic, Dario Benedetto, Luis Henrique, Under Cengiz, De la Fuente, Bamba Dieng.