OM Mercato : C’est officiel, Konrad de la Fuente a signé !

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2021 à 23:05

Après une longue période d’attente, l’ OM a enfin officialisé le transfert de Konrad de la Fuente. Le jeune milieu offensif s’est engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2025.

L’information circulait depuis quelques jours, elle est désormais officielle ! L’Olympique de Marseille a annoncé l'arrivée de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. L’ailier américain a passé la traditionnelle visite médicale avant de s’engager officiellement avec l’ OM. La pépite du Barça a paraphé un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec le club phocéen. « L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club espagnol, FC Barcelone, pour le joueur Konrad de la Fuente. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé pour 4 ans », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club.

Arrivé il y a quelques jours en France, le joueur de 19 ans est la deuxième recrue des Marseille cet été après Gerson. Véritable espoir, cet ailier arrive en provenance du FC Barcelone où il évoluait avec la réserve. Le jeune attaquant poursuivra donc sa progression sous les couleurs marseillaises la saison prochaine.

D’autres recrues attendues à Marseille

Formé au Barça, Konrad de la Fuente n’est jamais parvenu à s’imposer en équipe première. « L’ailier droit a disputé quelques minutes lors de deux rencontres de phase de groupe de Ligue des Champions et a également participé à une rencontre de coupe du Roi. Droitier, de la Fuente peut aussi bien évoluer sur l’aile droite que gauche ce qui fait de lui un profil très polyvalent. Dribbleur, technique, rapide, ce Floridien d’origine a toutes les qualités requises pour se déjouer de ses adversaires », précise l’ OM.

Rappelons que Konrad de la Fuente ne sera pas la dernière pioche de l’Olympique de Marseille cet été. Le club olympien s’active en coulisse pour faire venir de nouveaux joueurs. Les noms de Cengiz Ünder (AS Rome), Pau Lopez (AS Rome) et Luan Peres (Santos FC), ont circulé ces dernières heures avec insistance du côté de Marseille.





