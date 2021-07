LOSC Mercato : Officiel, Abou Ouattara signe à Valenciennes !

Publié par Timothy le 22 juillet 2021 à 11:33

Si le LOSC est à la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine et a déjà des vues sur Hugo Siquet, latéral droit du Standard de Liège, les Dogues enregistrent aussi la perte de plusieurs éléments de leur effectif. Après le départ de l'entraîneur Christophe Galtier vers l'OGC Nice et ceux de Mike Maignan et Boubakary Soumaré, le club lillois vient de se séparer d’un jeune attaquant.

LOSC Mercato : Ouattara, après plusieurs prêts, direction Valenciennes

Le LOSC connaît plus de départs que d'arrivées depuis le début de ce mercato estival. Après Mike Maignan qui a filé à l'AC Milan et Boubakary Soumaré qui a signé à Leicester, les Dogues viennent d'acter le départ d'Abou Ouattara. Le jeune attaquant burkinabé de 21 ans a débarqué à Lille en 2019 pour un prêt de six mois avec option d'achat. Il connaît ses débuts avec l'équipe première en septembre 2019 face à Angers SCO où il remplace Jonathan Ikoné à la 82e minute.

Lors du mercato hivernal 2020, il est prêté 18 mois (avec option d'achat) au club portugais du Vitória Guimarães. Il fait un rapide retour en France en janvier 2021 où il est prêté avec option d'achat à l'Amiens SC jusque la fin de la saison dernière. Et retrouve enfin du temps de jeu chez le club picard, où il dispute 11 matchs en Ligue 2. Désormais, Abou Ouattara va poursuivre sa carrière à Valenciennes. Le club nordiste a confirmé ce jeudi un accord avec Lille pour sa signature. Le jeune ailier s'est engagé pour une durée de trois ans.