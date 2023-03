Publié par ALEXIS le 10 mars 2023 à 12:31

Trois joueurs de l’ ASSE, dont Boubacar Fall, sont forfaits contre Amiens, samedi. Le gardien blessé au genou pourrait être absent plusieurs semaines.

À deux jours du match de la 27e journée entre l’ ASSE et Amiens, Laurent Batlles a fait savoir que Boubacar Fall s’est blessé et ne sera pas disponible ce samedi. « Boubacar Fall s’est blessé au genou ce (jeudi) matin à l’entraînement. Il va passer des examens dans l’après-midi », a indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne lors de son passage en conférence de presse d'avant-match.

Et les premiers résultats des examens passés dans l'après-midi de jeudi « ne sont pas rassurants », selon les informations du quotidien Le Progrès. Toutefois, le portier N°2 de l’ ASSE « sera fixé sur la nature exacte de sa blessure la semaine prochaine après des examens complémentaires », d’après le quotidien régional. Il s’agira de déterminer si le ou les ligaments sont touchés ou pas. Le staff technique des Verts croise les doigts pour son imposant gardien de but (1m98).

ASSE : Etienne Green s'est aussi blessé avec la réserve

En attendant le communiqué médical officiel de Saint-Etienne, Boubacar Fall (22 ans) est forfait pour la réception d’Amiens, ce samedi à 19h, à Geoffroy-Guichard. En plus du Sénégalais, Etienne Green est aussi blessé. Il s’est fait mal avec l’équipe réserve il y a une quinzaine de jours. Le portier anglais formé à Saint-Etienne est revenu à l’entraînement collectif seulement jeudi, selon les informations de Peuple-Vert.

De ce fait, il ne devrait pas remplacer Boucabar Ball dans le groupe de l’ ASSE, demain. C’est Matthieu Dreyer qui devrait être la doublure de Gautier Larsonneur face à Amiens. Il retrouverait ainsi le groupe stéphanois deux mois et demi après sa dernière apparition, lors de la défaite de Saint-Etienne à Annecy (2-1), le 26 décembre 2022.