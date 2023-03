Publié par Enzo Vidy le 10 mars 2023 à 11:01

Alors que l'ASSE reçoit Amiens samedi soir, Laurent Batlles va aligner du lourd. Voici la composition de Saint-Etienne pour cette rencontre.

Quatre victoires et un match nul. C'est la dynamique actuelle de l'ASSE sur ses 5 dernières recontres de championnat, et inutile de préciser que pour retrouver une série comme celle-ci, il faut remonter à loin, voir même très loin. Depuis la fin du mois de janvier, l'AS Saint-Etienne est en pleine résurrection, et ne fait plus partie des relégables. Mieux encore, les hommes de Laurent Batlles sont tout proches d'intégrer la première partie de tableau.

Pour cela, une victoire samedi soir est impérative. L'ASSE reçoit Amiens à Geoffroy-Guichard, dans un stade qui refait à nouveau le plein, avec des supporters conscients que leur équipe est en train de sortir la tête de l'eau. Le match nul obtenu la semaine dernière sur la pelouse du 2e de Ligue 2, à savoir les Girondins de Bordeaux, a donné beaucoup de satisfaction aux nombreux fans de Saint-Etienne.

L'ASSE pourra donc compter sur un soutien indéniable, face à une équipe amiénoise qui occupe la 9e place du championnat, mais qui sera confrontée à de nombreuses absences. Côté stéphanois, Laurent Batlles pourrait s'appuyer sur un groupe presqu'au complet.

ASSE : Seulement 3 forfaits pour l'AS Saint-Etienne face à Amiens ?

Si Gaëtan Charbonnier, blessé pour le reste de la saison, et Aïmen Moueffek, touché à la cuisse, sont indisponibles face à Amiens, Boubacar Fall ne devrait pas non plus être de la partie. Touché lors de la séance de jeudi, le gardien de l'ASSE devait passer des examens d'après Laurent Batlles, et sa présence samedi soir est fortement compromise.

Pour le reste, tout le monde devrait être disponible. Malgré les absences de Denis Appiah et d'Anthony Briançon lors de l'entraînement jeudi, l'entraîneur stéphanois a tenu des propos rassurants les concernants, et les deux hommes forts de l'ASSE devraient pouvoir être alignés face à Amiens.

La compo probable de l'ASSE face à Amiens

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : S. Sow, A. Briançon, L. Petrot

Milieux de terrain : D. Appiah, B. Bouchouari, T. Monconduit, V. Lobry, N. Nkounkou

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji