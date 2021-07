PSG Mercato : Al-Khelaïfi frappe un joli coup à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 15:01

À l’heure où l’exode des jeunes du centre de formation du PSG a repris, c’est une belle victoire signée par la direction du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à convaincre l’un des espoirs parisiens.

Moutanabi Bodiang signe son premier contrat pro au PSG

Deux jours après avoir regardé filer sous ses yeux deux de ses espoirs, notamment Abdoulaye Kamara (milieu de terrain de 16 ans, Borussia Dortmund) et Daniel Labila (attaquant de 18 ans, Standard de Liège), le Paris Saint-Germain a réussi à frapper un joli coup en gardant la main sur Moutanabi Bodiang. Le défenseur latéral de 18 ans a signé un premier contrat pro de trois ans, il est donc désormais lié au PSG jusqu’en juin 2024. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi la bonne nouvelle à ses supporters.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Moutanabi Bodiang. Le latéral droit a paraphé un contrat de trois ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au Centre de Formation du Paris Saint-Germain en 2017, Moutanabi Bodiang débute au Paris FC en 2010. Le natif de la capitale évolue progressivement avec les U17 puis avec les U19 nationaux depuis 2019 (23 matches). Le Club souhaite à Moutanabi beaucoup de réussite sous le maillot Rouge et Bleu », peut-on lire sur le site du Paris SG. Et ce n’est pas tout puisque Nasser Al-Khelaïfi prépare un autre coup de ce genre.

Le Paris SG veut signer le premier contrat pro d’Ismaël Gharbi

Lancé par Mauricio Pochettino cet été, Ismaël Gharbi est l'une des grosses révélations de cette préparation du PSG. À seulement 17 ans, le milieu de terrain offensif est l’un des joueurs les plus en vue depuis le début de la présaison. Aligné d’entrée à trois reprises par Pochettino, Ismaël Gharbi émerveille à travers ses prestations aux différents postes où son entraîneur veut bien le positionner. Actuellement sous contrat aspirant jusqu'en juin 2022, le Titi va bientôt être récompensé pour ses efforts.

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, la direction parisienne veut rapidement conserver son jeune joueur. Le quotidien régional explique même que les négociations se déroulent « dans un bon climat » et que les deux parties devraient trouver assez vite un accord.