PSG : Très bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et le Paris SG

Mauricio Pochettino et ses hommes vont affronter Augsbourg, ce mercredi soir à Orléans, en match amical. Avant la rencontre, l’entraîneur du PSG a reçu une très bonne nouvelle.

Achraf Hakimi de retour au Camp des Loges

Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain peuvent pousser un énorme ouf de soulagement. Testé positif au Covid-19, jeudi dernier, avant le match de préparation contre Chambly (2-2), Achraf Hakimi est déjà de retour au Camp des Loges. Excellent lors de ses premières 45 minutes face au Mans (4-0), le 14 juillet dernier, avec une passe décisive pour le jeune Ismaël Gharbi, le latéral droit de 22 ans avait dû faire l’impasse sur le match contre Chambly samedi au Camp des Loges. Placé directement à l’isolement après les premiers signes de la maladie, Achraf Hakimi devrait faire son retour à l’entraînement dimanche comme l’a indiqué RMC plutôt dans la journée. Mardi après-midi, l’international marocain a lui-même dévoilé son retour au Camp des Loges sur sa story Instagram.

PSG : Fausse alerte pour Achraf Hakimi

En effet, selon les informations recueillies par le journaliste de la radio métropolitaine, Loïc Tanzi, Achraf Hakimi n’avait vraiment pas contracté le coronavirus une deuxième fois, mais plutôt une surcharge virale. « Une situation qui peut s’expliquer par le fait que l’ancien défenseur de l’Inter Milan a déjà eu le Covid la saison dernière et a reçu une dose vaccinale », a-t-il expliqué sur Twitter. Après s’être soumis à quelques jours de quarantaine, le protégé de Mauricio Pochettino va poursuivre sa préparation estivale avec le Paris Saint-Germain. Une très bonne nouvelle pour le PSG qui a déboursé un peu plus de 70 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur formé au Real Madrid.

De son côté, le latéral gauche espagnol Juan Bernat, blessé au genou en septembre dernier, a lui aussi fait son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers. « Très heureux de pouvoir faire une petite partie de l’entraînement avec le groupe après plus de 10 mois », s’est-il réjoui sur les réseaux sociaux. D’après le journal Le Parisien, il « va devoir encore travailler un mois environ à l’entraînement afin de retrouver un bon rythme. Son retour à la compétition est envisagé pour septembre, soit un an, plus ou moins, après sa blessure. »