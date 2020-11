OGC Nice : Covid-19, les Aiglons ferment leurs portes

Publié le 10 novembre 2020 à 16:50

L'OGC Nice est le dernier club frappé par la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. L'effectif et le staff, des professionnels aux jeunes, sont touchés par un cluster de coronavirus et le club azuréen a décidé de cesser ses activités sportives à compter de ce mardi, a annoncé la direction dans un communiqué.

Plus d'une douzaine d'infection à l'OGC Nice

L'OGC Nice est frappé de plein fouet par le coronavirus. "Plus d’une douzaine de joueurs et membres de l’encadrement professionnel de l’OGC Nice ont été testés positif au Covid-19", a annoncé ce mardi le club dans un communiqué, sans préciser l'identité des joueurs infectés. Devant le cluster créé aux abors des installations niçoises, le club a pris une décision drastique : "Face à cette situation qui concerne aussi ses équipes de jeunes, l’OGC Nice a pris la décision de fermer le centre de formation et la zone sportive professionnelle du bâtiment". Outre la fermeture, l'arrêt de la pratique est également acté. "Afin de se prémunir d’une circulation trop active du virus, les entrainements collectifs sont annulés. Toutes les catégories du centre sont à l’arrêt jusqu’aux U12", a tenu à informer l'OGC Nice.

Un timing qui aurait pu être plus contraignant

Dans l'espoir de stopper la propagation du virus, l'OGC Nice a précisé qu'une "réouverture est envisagée la semaine prochaine après de nouveaux tests, en accord avec les autorités sanitaires". Cette fermeture aurait plus mal tomber. Elle intervient effectivement durant la trêve internationale, alors que les championnats amateurs ont été suspendus pour la durée du second confinement qui touche la France. L'OGC Nicen'est pas le premier club touché par la seconde vague de Covid-19. Le RC Lens a récemment vu deux de ses rencontres de Ligue 1, contre le FC Nantes et l'OM, reportées et son centre également fermé. Si la situation ne s'améliore pas dans les joueurs à venir à l'OGC Nice, le match prévu contre l'OM le samedi 21 novembre pourrait avoir du plomb dans l'aile.













Par Matthieu