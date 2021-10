Stade Rennais : Le SRFC talonne le Real dans un classement prestigieux

Publié par Thomas le 26 octobre 2021 à 16:33

Tout roule pour le Stade Rennais. Après un début de saison en dents de scie, les hommes de Bruno Genesio recollent à la 5e place de Ligue 1 et restent sur une série fantastique de 5 victoires et 7 matchs sans défaite. En pleine bourre, les Rouge et Noir ont appris cette semaine qu’ils figuraient au sommet d’un classement splendide, aux côtés du Barça et du Real Madrid.

Stade Rennais : Rennes parmi les meilleurs centres de formation d’Europe

Insatiable cet été en terme de signatures, le Stade Rennais n’est autre que le club le plus dépensier depuis deux saisons, devant des cadors financiers comme le PSG ou l’AS Monaco. Malgré des dépenses parfois jugées fantaisistes, le SRFC peut se targuer de produire en même temps un nombre incalculable de jeunes talents, grâce à son centre de formation innovant, qui envoie chaque année de nombreuses promesses d’avenir aux quatre coins d’Europe.

On se souvient forcément d'Ousmane Dembélé, recruté à prix d’or par le Borussia Dortmund en 2016 puis par le Barça, ou encore plus récemment Eduardo Camavinga, qui avait franchi un pas gigantesque cet été en ralliant l’ogre madrilène contre 30 millions d’euros. De grands noms du football tricolore passés par le centre de formation rennais. Preuve de cette qualité de formation à l’échelle européenne, le Centre International d'Etude du Sport vient de publier le classement des clubs avec le meilleur centre de formation du Big 5, un classement où le Stade Rennais culmine à la 4e place, juste derrière l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid et le Barça.

La France, un vivier de talents

Sur une plus grande échelle, c’est le championnat de France qui peut se féliciter de ses jeunes pépites formées en son sein. Selon ce même classement, 4 clubs tricolores figurent dans le top 6 des cinq grands championnats, le PSG et l’ASSE rejoignent Rennes et Lyon. Le CIES précise que le Stade Rennais disposerait partout en Europe de 30 joueurs issus de son centre de formation.