PSG : Le Paris Saint-Germain ferme son centre de formation

Publié le 05 février 2021 à 17:15

À 48 heures du classique du championnat de France contre l'Olympique de Marseille, le PSG a pris une décision importante concernant son centre de formation. À la suite d'une séance de dépistage au coronavirus, le club ferme les portes à ses jeunes afin de contenir une situation épidémique délicate. En effet, neuf cas positifs au Covid-19 ont été détectés parmi les équipes U17 et U19.

Neuf cas de Covid-19 chez les jeunes du PSG

Le PSG a communiqué sur la situation sanitaire au sein du club, après la découverte de plusieurs cas de coronavirus au sein des équipes jeunes. "Suite à la dernière session de tests, neuf cas positifs à la Covid-19 ont été détectés, a expliqué le PSG dans un communiqué. Le club, suivant les préconisations de son département médical, a donc pris la décision de fermer le centre jusqu’au jeudi 11 février. À cette date, une nouvelle session de dépistage à la Covid-19 sera effectuée auprès des équipes et du personnel de la formation parisienne. En fonction des résultats de ces tests, le club prendra une décision sur la réouverture de son centre de formation." Les U19 du Paris Saint-Germain devaient affronter l'équipe de France U18, jeudi, en match amical, mais la tenue de la rencontre est fortement remise en cause et celle-ci devrait être logiquement annulée. Un coup dur pour les jeunes Parisiens, qui affrontent le Séville FC à l'occasion de la Youth League, la Ligue des champions des jeunes, au tout début du mois de mars.

Pas de prise de risque à 48 heures de OM - PSG

Ce n'est pas le premier club obligé de fermer temporairement ses portes. Le RC Lens, l'OGC Nice ou encore le FC Lorient ont dû, au cours de la saison, prendre des décisions similaires en raison de clusters de Covid-19 au sein de leur club. Depuis novembre, les rencontres des équipes de jeunes et des clubs amateurs ont été suspendues. Au PSG, l'équipe première avait été touché courant janvier, avec notamment le test positif du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, de son adjoint, Miguel D'Agostino, mais aussi des joueurs : Rafinha, Dagba, Kehrer, Verratti, Diallo. Dimanche, l'équipe première du PSG affronte l'Olympique de Marseille, pour un classique de Ligue 1 qui promet d'être particulier, entre des champions de France peu enthousiasmants et un OM en déliquescence.













Par Matthieu