FC Lorient Mercato : Les Merlus ciblent un milieu défensif de la Juve

Publié par Timothy le 22 juillet 2021 à 16:41

Le FC Lorient n'a pas encore démarré son mercato estival mais s'en rapproche. En recherche active dans son secteur défensif pour ajuster les départs de Trevoh Chalobah et Andreaw Gravillon, le FC Lorient discute depuis un mois pour recruter le défenseur brésilien, Igor Silva, et serait proche de le faire signer, rapportent les médias locaux. Les Merlus travaillent en parallèle sur un autre dossier, révélé cette fois par le journaliste Nicolo Schira.

FC Lorient Mercato : Igor Silva, priorité du club

Christophe Pélissier, l’entraineur lorientais l'a assuré début juillet, Trevoh Chalobah et Andreaw Gravillon qui ont quitté le FC Lorient pendant le mercato estival « seront obligatoirement remplacés ». Igor Silva, latéral brésilien d'Osijek (Croatie) pourrait être la première recrue attendue avant le début de la saison. Les Merlus sont en période de négociations depuis un certain temps. Son transfert s'avère difficile en raison du statut contractuel du joueur qui appartenait en partie à l'Olympiakos. Son contrat court jusqu’en juin 2023 en Croatie. Le montant de l'opération se négocierait au dessus des 2,5 millions d'euros, indique le quotidien Ouest-France.

Daouda Peeters, un jeune espoir belge repéré

Hormis ce dossier qui met du temps à se concrétiser, le FC Lorient a ouvert un autre dossier, celui d'un espoir belge évoluant à la Juventus de Turin. Selon le journaliste Nicolo Schira, Lorient veut recruter Daouda Peeters et a d'ores et déjà lancé les négociations avec la Vieille Dame pour l'enrôler. Le milieu défensif de 22 ans a l'habitude de jouer avec la réserve du club turinois et compte seulement une courte apparition en Serie A lors de la saison 2019-2020.

Formé au Lierse SK puis au Club Bruges à partir de 2015, il arrive en Italie en 2018 où il se révèle dans les équipes des moins de 23 ans. D'abord à la Sampdoria, ensuite à la Juventus de Turin. Le 29 juillet 2020, il chausse ses crampons avec la Juventus en Serie A, où il entre en jeu contre Cagliari. Il devient ainsi le premier joueur belge à évoluer sous les couleurs de la Vieille Dame. Il est lié avec la Juventus jusqu'en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 1 million d'euros selon Transfermarkt.