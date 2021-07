PSG Mercato : Le Qatar a trouvé la solution pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 21:01

Libre de tout contrat dans un an, Kylian Mbappé refuse de valider l'idée d'une prolongation de son contrat avec le PSG. Il veut rejoindre le Real Madrid l’été prochain, selon diverses sources. Le Qatar, qui ne compte pas assister à un départ gratuit de l’attaquant de 22 ans, cherche à le convaincre de rester.

La dernière chance pour retenir Kylian Mbappé au PSG

Marca et AS annoncent en choeur que si Kylian Mbappé a écourté ses vacances pour rentrer rapidement à Paris, c’est pour informer la direction du Paris Saint-Germain qu’il souhaite partir cet été. En cas de refus de ses dirigeants, l’international français est disposé à honorer sa dernière année de contrat avant de partir sans rapporter d'indemnité de transfert au club Rouge et Bleu.

Un scénario catastrophique que Nasser Al-Khelaïfi avait déjà rejeté dans une interview accordée au journal L’Équipe en juin passé. Le dirigeant qatari déclarait : « je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. »

Mais comment convaincre le champion du monde 2018 de prolonger ses engagements avec le Paris SG ? La presse espagnole dévoile le plan secret des dirigeants du club de la capitale.

Accord contractuel entre le PSG et Paul Pogba

En effet, d’après les révélations du quotidien Marca, Nasser Al-Khelaïfi veut absolument recruter Paul Pogba cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain français ne va pas renouveler son bail au club anglais. Une aubaine pour le PSG qui suit de longue date le joueur de 28 ans. Les dirigeants parisiens veulent surtout faire venir Paul Pogba pour qu'il convainque Mbappé de rester avec lui à Paris.

Le club vice-champion de France veut s’appuyer sur la grande amitié entre les deux hommes pour retenir le partenaire de Neymar. Et cela tombe bien puisque le Paris SG a d’ores et déjà un accord contractuel avec Pogba. Leonardo, le directeur sportif parisien, attend désormais de se mettre d’accord avec son homologue des Red Devils avant de boucler l’opération.

Comme au début du projet piloté par QSI au club parisien, la signature des chèques pour enrôler de nouveaux joueurs s'enchaine. Cet été, le PSG a recruté plusieurs joueurs, dont Gianluigi Donnarumma (Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Achraf Hakimi (Inter Milan) ou encore Georginio Wijnaldum (Liverpool). Si la majorité des joueurs de cette liste ont signé libres, le marocain Achraf Hakimi a couté 60 millions d'euros au club évoluant sur la pelouse du Parc des Princes.