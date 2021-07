FC Lorient Mercato : Officiel, un joueur indésirable transféré

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2021 à 23:25

Le FC Lorient a officialisé un départ de son effectif ce jeudi. Un attaquant de retour de prêt est reparti. Il a été prêté, mais avec une possibilité de transfert ce coup-ci.

Le FC Lorient cède Umut Bozok à Kasimpasa SK

Prêté par le FC Lorient à l’ESTAC la saison dernière, Umut Bozok n’a pas été conservé par le club promu en Ligue 1. Cependant, il ne jouera pas non plus avec les Merlus cette saison. L’attaquant du FCL a été renvoyé en prêt, à Kasimpasa SK en Turquie. Mais son contrat d’une saison est assorti d’une option d’achat cette fois. « Umut Bozok, l’attaquant du FC Lorient, est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 à Kasimpasa, 14e de Süper Lig la saison passée », a appris le club Morbihan. L’avant-centre de 24 ans quitte ainsi la Ligue 1 après 5 saisons consécutives en Ligue 2 et Ligue 1, de façon alternée. Il faut préciser que l'avant-centre ne reviendrait plus en Bretagne, car il est dans sa dernière année de contrat avec Les Tangos.

Bozok, meilleur buteur de Ligue 2 en 2018

Umut Bozok a passé deux saisons au FC Lorient. La première en Ligue 2, lors de l’exercice 2019-2020. Promu dans l’élite avec le club breton, il a été prêté à l’ES Troyes AC en Ligue 1, après avoir démarré la saison 2020-2021 sous le maillot lorientais. Il avait joué 5 matchs avant de rejoindre le club aubois, avec lequel il a disputé 16 matchs (4 fois titulaire), pour un seul but inscrit. Natif de Saint-Avold (en Moselle), Umut Bozok est international Espoir turc (5 sélections).

Cependant, il a fait toute sa carrière en France. Après sa formation au FC Metz entre 2011 et 2016, le nouveau joueur de Kasimpasa a porté les couleurs de Marseille Consolat (2016-2017) devenu Athlético Marseille, puis du Nîmes Olympique (2017-2018) et évidemment du FC Lorient. Bozok avait été meilleur buteur du championnat de National en 2017 avec 18 buts et meilleur buteur de Ligue 2 en 2018 avec 24 buts.