Dijon FCO Mercato : Le départ d'un international officialisé

Publié par Ange A. le 23 juillet 2021 à 02:01

Futur pensionnaire de Ligue 2, le Dijon FCO vient d’officialiser un départ. Arrivé au DFCO l’été dernier en provenance de Niort, Saturnin Allagbé évoluera sous d’autres couleurs cette saison.

Saturnin Allagbé quitte le Dijon FCO

Suite à sa relégation en Ligue 2, le Dijon FCO a enregistré plusieurs départs. Des cadres du club bourguignon comme Wesley Lautoa et Fouad Chafik ont notamment décliné des offres de prolongation. D’autres jeunes comme Ngonda Muzinga et Lévi Ntumba ont également quitté le DFCO au terme de leurs contrats. Jeudi soir, un autre départ de Dijon a été officialisé. Moins d’un an après sa signature en provenance de Niort, Saturnin Allagbé quitte déjà les Rouges. Sous contrat avec le DFCO jusqu’en 2024, il est prêté sans option à Valenciennes cette saison. Le club nordiste a d’ailleurs officialisé sa signature dans un communiqué publié sur Twitter. « Saturnin Allagbé à Valenciennes ! Le gardien de but est prêté par le DFCO pour une saison ! Bienvenue à VA Saturnin », peut-on lire.

Le remplaçant d’Allagbé déjà trouvé

Cantonné à un rôle de remplaçant, Saturnin Allagbé n’a disputé que 13 rencontres avec le Dijon FCO la saison dernière. Son bilan dans les cages est loin d’être reluisant. Le portier béninois (25 sélections) a concédé 31 buts et n’a enregistré que 3 clean-sheet. Le DFCO avait déjà anticipé son départ en rapatriant Baptiste Reynet. Le gardien de 30 ans arrive libre en provenance du Nîmes Olympique, également relégué en Ligue 2 cette saison. Il s’est engagé pour trois saisons avec le club bourguignon. Lequel s’est considérablement renforcé en vue d’un retour (rapide) dans l’élite. Neuf joueurs ont en effet rejoint l’effectif professionnel de David Linarès.