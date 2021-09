Stade Brestois Mercato : Un départ en Ligue 2 officialisé

Publié par Ange A. le 05 septembre 2021 à 04:35

Romain Philippoteaux n’évoluera pas au Stade Brestois cette saison. Juste un an après sa signature au SB29, l’attaquant de 33 ans quitte le club finistérien pour rejoindre un club de Ligue 2.

Un cadre du Stade Brestois prêté en Ligue 2

Nouveau départ offcialisé au Stade Brestois. Après Romain Perraud et Gaëtan Charbonnier, un autre cadre quitte la Team Pirate. Nouvel entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian va poursuivre la saison sans un élément offensif. Le coach du SB29 ne pourra pas compter sur Romain Philippoteaux. L’ailier gauche quitte le club finistérien pour le Dijon FCO en Ligue 2. L’attaquant de 33 ans n’entrait pas vraiment dans les plans de son nouveau coach. Il n’avait joué qu’un match (23 minutes) depuis la reprise de la Ligue 1. Son départ de Brest a été officialisé par le club bourguignon. Il s’agit d’ailleurs d’un retour pour Philippoteaux en Bourgogne.

Un aller sans retour à Dijon pour Philippoteaux

Romain Philippoteaux avait déjà défendu les couleurs du Dijon FCO entre 2013 et 2015 (16 buts en 78 matchs). Comme l’indique le communiqué du dernier de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant est prêté par le Stade Brestois sans option d’achat au DFCO. Il n’a pas d’ailleurs caché son bonheur de retrouver un club qu’il connaît. « J’ai vécu deux très belles années à Dijon, donc c’était un objectif de revenir au DFCO. Je suis heureux que cela se concrétise. Je souhaite apporter mon envie et aider le club à atteindre ses objectifs. J’étais en manque de temps de jeu à Brest, et maintenant, je veux m’épanouir pleinement et apporter toutes mes qualités », a confié le joueur au site officiel du club bourguignon. Ce départ de Philippoteaux semble sonner la fin de son aventure avec Brest où son contrat expire au terme de la saison.