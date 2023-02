ASSE-Dijon : Changement de dernière minute dans la compo de Sainté

Publié par ALEXIS le 11 février 2023 à 10:20

À quelques heures de la confrontation entre l’ ASSE et le Dijon FCO, un changement de dernière minute est annoncé dans la compo stéphanoise.

Lors de son passage en conférence de presse d’avant match, jeudi, l’entraineur de l’ ASSE a annoncé le retour Gaëtan Charbonnier pour affronter le Dijon FCO. « Gaëtan a repris l’entraînement presque normalement », a-t-il rassuré. Et l’avant-centre souffrant de douleurs au dos est bel et bien présent dans le groupe de 18 joueurs convoqués par Laurent Batlles contre le DFCO, ce samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. Il fait ainsi son retour après avoir manqué le match remporté par l’AS Saint-Etienne contre le FC Annecy (3-2), il y a une semaine.

Néanmoins, Gaëtan Charbonnier, pressenti pour être titulaire au côté de Jean-Philippe Krasso, devrait finalement être sur le banc retouche au coup d’envoi du match contre les Dijonnais. C’est le changement de dernière minute annoncé dans la compo probable par L’Équipe, ce samedi. D’après le quotidien sportif, le nouveau buteur de l’ ASSE devrait laisser sa place, à Ibrahima Wadji. L’attaquant sénégalais avait été associé à Krasso contre les Annéciens, samedi dernier, lors de la 22e journée. Et les deux attaquants avaient été buteur chacun en l'absence de Charbonnier.

ASSE-Dijon : Bataille pour la sortie de la zone rouge

Le match ASSE-Dijon est prévu ce jour, en ouverture de la 23e journée du championnat, dès 15 h. Les supporters stéphanois sont annoncés en grand nombre autour de 20 000 dans le Chaudron bouillant, pour pousser leur équipe à la victoire. Un succès recherché par les deux adversaires, qui sont au coude à coude au classement. Les Verts sont 18es avec 21 points (-7) tandis que les Rouges sont 17e avec 21 points également (-6). Le vainqueur de cette opposition prendrait donc évidemment une avance de 3 points sur un concurrent direct, dans la lutte pour le maintien en Ligue 2. Il pourrait aussi sortir de la zone rouge de relégation, si le Nîmes Olympique (16e avec 22 points) est accroché par Rodez AF au stade Paul-Lignon, un peu plus tard, ce même samedi (19h).