Inter Mercato : Eriksen proche d'un départ de la Serie A

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 12:58

Francesco Braconaro, membre du comité scientifique technique de la fédération italienne, a confirmé que le milieu de terrain Christian Eriksen ne pourra pas reprendre le championnat de Serie A, avec un défibrillateur. Véritable coup de tonnerre lors de l'Euro 2020 cet été, la crise cardiaque du danois de 29 ans survenue très tôt dans la compétition, avait bouleversé le monde du football, et son club de l’Inter Milan. Le joueur était attendu le 19 juillet dernier pour des analyses médicales rigoureuses et entrevoir le futur. Alors qu'Eriksen semblait remonter la pente petit à petit, ce dernier pourrait ne plus pouvoir rejouer en Italie, où la fédération lui interdit de jouer sous dispositif cardiaque.

Inter : la Serie A refuse de laisser jouer Christian Eriksen

Si les images du milieu danois étendu sur le gazon résonnent encore dans la tête des supporters, on pensait pouvoir revoir prochainement Christian Eriksen, qui s’était vu poser un défibrillateur, afin de soulager ses problèmes cardiaques. Seulement, cette pose empêcherait le joueur de jouer en Serie A. Une information confirmée par Francesco Braconaro de la fédération italienne. Le joueur ne pourrait continuer son aventure en Italie (recruté en 2020 par l’Inter en provenance de Tottenham), uniquement si son club décidait d’enlever le dispositif cardiaque. "Nous ne pouvons garantir pleinement qu’il puisse continuer en Italie. Si on lui enlève le défibrillateur et un spécialiste démontre qu’il est apte, il pourra continuer à l’Inter."

Eriksen vers un nouveau championnat ?

Le club interiste a toujours fait prévaloir la santé du danois, et ne prendra aucun risque en cas de mauvais diagnostique des médecins. Eriksen, actuellement en vacances, est attendu à Milan pour se soumettre de nouveau à des tests, cette-fois ci orchestrés par la fédération. Si les résultats ne s’annonçaient pas concluants, le joueur serait dans l’obligation de s’orienter vers un nouveau championnat qui permet le port d’un défibrillateur. Pour rappel, le milieu néerlandais Daley Blind, évolue en Eredivisie à l’Ajax Amsterdam avec un dispositif cardiaque, car son championnat le permet.