Man United Mercato : Les Red Devils dans un duel à trois pour Eriksen

Publié par Dylan le 21 juin 2022 à 01:20

Man United Mercato : Après le départ officiel de Paul Pogba au milieu, les Red Devils veulent Christian Eriksen tout comme deux autres clubs.

Man United Mercato : Christian Eriksen, le remplaçant parfait de Pogba ?

Du côté des Red Devils, l'heure n'est pas encore à l'euphorie dans ce mercato estival. On en est même bien loin, avec beaucoup de départs annoncés pour aucune arrivée. Edinson Cavani, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata et Paul Pogba ont tous annoncé qu'ils ne joueraient plus pour Manchester United. Pour le moment, on ne peut pas dire que le mercato soit réussi, et s'il reste beaucoup de temps pour attirer des joueurs, les supporters sont déjà impatients.

Dans le cas du remplacement de Paul Pogba ou de Jesse Lingard, l'entraîneur Erik ten Hag pisterait Christian Eriksen. L'international danois (115 sélections, 38 buts), qui était encore entre la vie et la mort il y a un an, a repris le cours des terrains avec le club de Brentford cette saison. Avec 11 matchs disputés pour 1 but et 4 passes décisives, Eriksen a retrouvé des sensations et a contribué au maintien des Bees en Premier League. Brentford faisait son retour dans l'élite du football anglais après 74 ans d'absence.

Brentford et Tottenham veulent aussi Eriksen

Libre de tout contrat, Christian Eriksen peut s'engager là où il le souhaite. Brentford, qui lui a permis de retrouver le plus haut niveau en Angleterre après le triste épisode de l'Euro, devrait faire partie des clubs en pole pour l'attirer la saison prochaine. Cependant, Manchester United lui offrirait probablement une place de titulaire s'il venait à choisir les Red Devils. Mais selon le média anglais The Athletic, le Danois préfèrerait rester à Londres pour des considérations personnelles, ce qui réduirait fortement les chances de Manchester United dans le dossier.

Le concurrent principal des Red Devils pourrait bien être Tottenham. Les Spurs lorgnent sur Christian Eriksen depuis plusieurs semaines, et souhaiteraient se renforcer en vue de leur retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais personne ne sait si le milieu de terrain de 30 ans est une priorité du club londonien, qui vient d'enregistrer l'arrivée d'Yves Bissouma dans le même secteur de jeu. Une bataille à trois semble donc promise pour Christian Eriksen, qui devrait bientôt prendre sa décision.