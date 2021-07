Tottenham Mercato : Un concurrent direct à Hugo Lloris arrive

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 11:35

Comme l’avance la presse italienne et notamment le correspondant Fabrizio Romano, le club de Tottenham s’apprête à enregistrer l’arrivée du portier de l’Atalanta, Pierluigi Gollini. Chez les Spurs depuis 2012, Hugo Lloris se voit, avec ce transfert, concurrencé pour la première fois depuis son arrivée par un gardien de haut niveau. Gollini vient de signer en Angleterre dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (soit jusqu’en 2022 avec un an en bonus). Tottenham devra débourser 15 millions d’euros pour définitivement le recruter.

Tottenham : Pierluigi Gollini concurrent de taille à Hugo Lloris

C’est officiel ! Un accord a été trouvé entre le club italien de l’Atalanta Bergame et Tottenham, pour le prêt avec option d’achat de Pierluigi Gollini, chez les Nerazzurri depuis 2018. Le joueur paraphera un prêt d’une saison, avec un an en bonus, pour un transfert d’environ 15 millions d’euros. Si ni l’Atalanta, ni Tottenham n’a confirmé la nouvelle, l’information devrait devenir officielle dans les prochaines heures.

Les dirigeants des Spurs, avec ce transfert, apporte une concurrence directe au gardien et capitaine des Bleus, Hugo Lloris, qui n’a jamais vu sa hiérarchie bousculée depuis son arrivée en 2012. L’ancien gardien de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais sait que son temps de jeu se verra en partie réduit par l’arrivée de l’italien. À un an de la fin de son contrat, Lloris pourrait envisager un départ l’année prochaine pour goûter à de nouvelles expériences, à l’aube de ses 35 ans.

Un gardien expérimenté de Serie A

Formé à Manchester United, Pierluigi Gollini débute en Serie A au Hélas Vérone en 2014. Démontrant des débuts prometteurs, le jeune portier se fait recruter par Aston Villa pour deux saisons mais est prêté à Bergame l'année suivante en 2017. Avec le club italien, Gollini dispute 111 rencontres et participe aux très bons résultats de l’Atalanta ces dernières saisons (notamment la très belle troisième place obtenue cette année).