Man City Mercato : Harry Kane proche de s'engager pour 190 M€ !

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 14:38

Selon la presse d’outre-Manche, et notamment le tabloïd The Sun, Harry Kane, longtemps convoité par Pep Guardiola pour en faire son leader d’attaque, est tout proche de quitter son club de Tottenham pour s’engager à Manchester City. Les Citizens ont formulé une offre démentielle, aux dirigeants des Spurs, de 190 millions d’euros. Si Nuno Santo avait fait part de son objectif de garder le buteur anglais, Kane pourrait, contre toute attente, s’engager à Manchester dans les prochains jours, dans un transfert qui en ferait le deuxième joueur le plus cher de l’histoire après Neymar au PSG.

Man City : les montants colossaux du transfert de Kane

L’attaquant anglais de 27 ans a vu les dirigeants de son club de Tottenham accepter une offre folle de Manchester City. Le club de Pep Guardiola a proposé 190 millions d’euros pour s’attribuer les services du buteur star des Spurs. Les dirigeants mancuniens lui auraient garanti un salaire de 22 millions d’euros pas saisons, soit 467 000 euros par semaine !

Si le transfert venait à aboutir, l’arrivée d’Harry Kane à Manchester City serait un véritable coup de tonnerre dans le championnat anglais. Alors que Manchester était à la recherche d’un leader d’attaque pour la saison prochaine, après le départ de Sergio Agüero au Barça, de nombreuses rumeurs envoyaient l’attaquant français Antoine Griezmann à City, notamment après l’entretien téléphonique avec Pep Guardiola.

À Tottenham depuis 2011, Harry Kane avait confié il y a peu, qu’il désirait changé d’air. "Je crois réélement que c’est le moment d’avoir une conversation avec le club. Je veux jouer les matchs importants. Cette saison, j’ai regardé la Ligue des Champions à la télé et ce sont les rencontres que je veux disputer." Le buteur des Three Lions signerait pour 4 saisons minimum à City et deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League. Du côté de Daniel Levy, président de Tottenham, un échange avec le brésilien Gabriel Jésus serait dans les petits papiers.