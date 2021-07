Barça Mercato : Antoine Griezmann contacté par Guardiola !

Publié par Thomas le 09 juillet 2021 à 22:01

Selon le media Foot Mercato, l’attaquant français du Barça Antoine Griezmann, aurait été contacté par Pep Guardiola en personne, pour prendre la température et parler de l'avenir du français. Le FC Barcelone vit une période compliquée, où le club est dans l’obligation de se séparer de beaucoup de ses joueurs afin d’alléger la masse salariale. Si l’avenir de Griezmann est plus qu’incertain en Espagne, une piste semble s’être ouverte avec l’intérêt porté par Guardiola pour l’attaquant des Bleus.

Pep Guardiola prend contact avec Griezmann

Le FC Barcelone traverse une crise financière qui l’oblige à se séparer de plusieurs joueurs. Comme évoqué ces derniers jours, après Umtiti et Pjanic poussés vers la sortie, c’est désormais Antoine Griezmann, qui pourrait être amené à faire ses valises de Catalogne. « Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est le futur de ce club et nous devons essayer au maximum. » Le message de Ronald Koeman est clair, la priorité est de conserver Messi au Barça, qui n’a toujours pas renouvelé depuis sa fin de contrat.

Griezmann pourrait subir les conséquences de cette crise, et si de nombreux prétendants s’étaient présentés pour le récupérer, Manchester City semble être en pole position. En effet, Pep Guardiola a contacté le joueur de 30 ans par téléphone pour parler de son avenir. Les deux hommes s’apprécient depuis longtemps, et l’ex-coach du Barça pourrait être la cause d’un départ du français à Manchester City. Si Harry Kane était la priorité des Citizens, son prix imposé par Tottenham pourrait les faire changer d’avis, et les faire opter pour l’attaquant du Barça.