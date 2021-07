Liverpool Mercato : Klopp tient le remplaçant de Wijnaldum

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 17:38

Selon La Gazzetta dello Sport, Jürgen Klopp et les dirigeants de Liverpool se seraient positionnés pour recruter le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié. À 24 ans, le joueur est une pièce maîtresse de l’effectif milanais en Serie A et représenterait le remplaçant parfait de Georginio Wijnaldum, parti des rives de la Mercey pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Les négociations du contrat du joueur ne se passent pas comme prévu chez les Rossoneri et un départ en Premier League pourrait arriver prochainement.

Parti rejoindre la capitale française début juin, Georginio Wijnaldum a laissé un faussé considérable dans l’entrejeu des Reds, tant son apport cette saison a été essentiel (le joueur a disputé toutes les rencontres de Premier League lors de l’exercice 2020-2021). L’objectif des dirigeants anglais était alors de dénicher un milieu de terrain capable de combler l’apport du néerlandais dans l’équipe. Si les noms de Goretzka ou de Saúl sont souvent évoqués, il semblerait que le club signe un autre grand nom, celui de Franck Kessié. Véritable leader du milieu de terrain de l’AC Milan, l’Ivoirien a disputé 37 rencontres et inscrit 13 buts, participant à la très belle deuxième place obtenue en Serie A.

Actuellement à Tokyo, en marge des Jeux Olympiques avec la Côte d’Ivoire, le joueur voit son contrat se terminer en juin 2022, soit dans un an. L’agent de Kessié, George Atangana va s’entretenir dans les prochains jours avec la direction milanaise pour évoquer le futur du milieu de terrain et un possible départ d’Italie. Selon le journal italien, les deux parties sont en grand désaccord vis-à-vis du salaire du joueur. Liverpool verrait cette discorde d’un bon œil. Avec un impact physique au-dessus de la moyenne et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant, Franck Kessié possède un profil fort similaire à Wijnaldum, et serait un remplaçant idéal pour Liverpool.