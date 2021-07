PSG Mercato : Un communiqué surprenant tombe pour Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 21:58

C’est une nouvelle totalement surprenante que le PSG a servi à son monde ce vendredi, en fin d’après-midi. Mauricio Pochettino a prolongé son contrat avec le club de la capitale.

Pochettino prolonge son contrat jusqu’en 2023 avec le PSG

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont apporté une réponse bien appropriée aux nombreuses rumeurs qui ont circulé durant des mois sur l’avenir de Mauricio Pochettino et son mal-être au Paris Saint-Germain. Annoncé sur le départ, notamment à Tottenham où ses anciens dirigeants aimeraient le voir reprendre sa place sur le banc, le coach argentin a paraphé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire avec le PSG. Initialement lié aux Rouges et Bleus jusqu’en juin 2022, Pochettino sera désormais à la tête de l’équipe parisienne jusqu’au 30 juin 2023.

« Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l'équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l'ambition et la vision du club pour l'avenir. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve », s’est réjoui le président parisien, Nasser Al Khelaïfi, sur le site officiel officiel du PSG. Même son de cloche chez le principal concerné.

Mercato PSG : La réaction de Mauricio Pochettino

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino compte bien s’inscrire sur la durée au PSG. Après la prolongation de tout son staff, le natif de Murphy a salué le club pour la confiance et le soutien.

« Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité », a signifié Mauricio Pochettino. Les supporters parisiens attendent désormais la même nouvelle pour Kylian Mbappé.