PSG Mercato : Mauricio Pochettino a tranché, un indice tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 02:50

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Mauricio Pochettino est au coeur des débats autour autour du PSG. En froid avec le directeur sportif Leonardo, l’entraîneur argentin veut quitter le club parisien cet été. Mais un important détail vient de situer sur les intentions de l’ancien coach de Tottenham.

Mercato PSG : Pochettino vraiment sur le départ ?

Six mois seulement après avoir succédé à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino voudrait quitter le Paris Saint-Germain. Déçu du mode de fonctionnement interne du club de la capitale et en froid avec Leonardo, l’ancien coach de Tottenham veut retourner en Angleterre où Daniel Levy le réclame encore chez les Spurs. Mais ce mardi, Mundo Deportivo livre les dessous de l’arrivée attendue à Paris de Georginio Wijnaldum et lève un coin de voile sur le rôle de Pochettino dans ce dossier. Alors qu’il est de plus en plus annoncé sur le départ du PSG, le coach argentin a décroché son téléphone pour appeler directement l’ancien milieu de terrain de Liverpool.

« Pochettino a appelé Wijnaldum à plusieurs reprises. Il lui a dit : « Je te voulais il y a 5 ans quand j’étais à Tottenham. Rejoins-moi au PSG. Nous avons une énorme opportunité d’être ensemble. » Pochettino a été décisif dans les négociations entre Wijnaldum et le PSG », a révélé le journaliste Fabrizio Romano pour la chaine Youtube Tottenham Fan Chris Cowlin. Annoncé partant, Pochettino s’active donc en coulisses pour renforcer son équipe en vue de la saison prochaine. D’ailleurs le PSG n’a pas connaissance de ses envies de départ comme l’a indiqué Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi dénonce une tentative de déstabilisation

De son côté, le président du Paris Saint-Germain dénonce une tentative de déstabilisation qui ne passera pas pour autant. Interrogé par L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement fait comprendre que Mauricio Pochettino n’a jamais manifesté le moindre signe d’une volonté de quitter le PSG.

« Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine… », a déclaré Al-Khelaïfi.

Poursuivant, il a tenu à clarifier les choses sur les relations entre Pochettino et Leonardo. « Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato, des joueurs, etc. Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi », a rassuré l’homme d’affaires qatari.

Pour rappel, Pochettino est lié au Paris SG jusqu’en juin 2022 avec une saison supplémentaire en option.