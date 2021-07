PSG : Le transfert de Griezmann bouclé la semaine prochaine ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2021 à 12:35

Poussé vers la sortie par le Barça, Antoine Griezmann est placé dans le viseur du PSG, de l’Atlético Madrid, de Manchester United et de Manchester City. De son côté, l’attaquant français veut être rapidement être fixé sur son avenir.

Le clan Griezmann à Barcelone pour négocier

Lors d’une conférence de presse publique vendredi, Joan Laporta a ouvert la porte à un départ d’Antoine Griezmann en cas d’offre satisfaisante. Durement éprouvé au plan financier, le FC Barcelone a besoin de vendre des joueurs pour dégraisser son effectif afin de faire valider la prolongation de Lionel Messi auprès des instances de la Liga. Le président du club catalan n’exclut donc pas un possible transfert d' Antoine Griezmann cet été. Et l’international français semble s’être fait à cette idée puisque son représentant est arrivé à Barcelone pour faire avancer le dossier.

En effet, d’après les révélations de la célèbre émission El Chiringuito, Maud Griezmann, sœur et agent de l’attaquant de 30 ans, est arrivée rapidement à Barcelone afin de clarifier la situation de son client. La source espagnole explique que déçu de l’attitude de ses dirigeants envers lui, le champion du monde 2018 a demandé à son agent de régler la question de son futur avant son retour de vacances la semaine prochaine. Annoncé à l’Atlético Madrid, le retour de Griezmann est encore loin d’être acquis, selon le patron des Colchoneros. Le moment idéal pour le Paris Saint-Germain de recruter le natif de Mâcon est-il arrivé ?

Mercato PSG : Cerezo dément des contacts avec Griezmann

Enrique Cerezo, le président de l’Atlético Madrid, a démenti ce vendredi les informations de la presse espagnole, qui évoquait récemment des discussions entre les deux clubs pour un échange Griezmann contre Saúl Ñíguez. « Pour autant que je sache, il n'y a pas de négociation (…) Pour autant que je sache sinon Miguel Ángel Gil (le directeur général de l'Atlético), j'imagine que ce n'est pas le cas non plus, il me l'aurait dit. Griezmann est un joueur de Barcelone », a expliqué l’homme d’affaires de 73 ans devant la presse en marge du match amical de l'Atlético contre Numancia.

Selon Marca et AS, s’il envisage de revenir dans l’équipe de Diego Simeone, Grizou va devoir faire de grands sacrifices en revoyant à la baisse son salaire. Courtisan de longue date du partenaire de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait aussi avoir son mot à dire sur ce dossier. Surtout si Kylian Mbappé partait au Real Madrid cet été. La Juventus Turin, Manchester United, Tottenham et Manchester United sont aussi intéressés.