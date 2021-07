AS Monaco Mercato : Officiel, un autre départ après Ballo Touré

Publié par ALEXIS le 24 juillet 2021 à 16:00

L’AS Monaco a acté un nouveau départ du club, à la suite de celui de Fodé Ballo-Touré à l’AC Milan la semaine dernière. Un autre défenseur latéral gauche est parti. Il a été transféré au Brésil, dans son pays natal.

AS Monaco : Jorge transféré à Palmeiras

L’AS Monaco va devoir trouver un défenseur latéral gauche pour apporter la concurrence à Caio Henrique la saison prochaine. En effet, le club du Rocher a perdu sur coup deux joueurs au même poste. Fodé Ballo-Touré a été transféré à l’AC Milan en fin dimanche dernier. Cette semaine, c’est Jorge Marco de Oliveira Moraes ou simplement Jorge, qui a été transféré. Il est retourné au Brésil, d’où il avait débarqué à l’ASM en janvier 2017. Son nouveau club, Palmeiras, a officialisé son retour au Brésil. L’arrière de 25 ans a signé un contrat de 4 saisons et demie, soit jusqu’en décembre 2025, avec l’ Alviverde. Le club logé à Sao Paulo a précisé par ailleurs dans son communiqué qu'il ne possède que 50% des droits du natif de Rio de Janeiro.

Retour au Brésil 4 ans après son départ de Flamengo

Jorge avait été transféré par Flamengo à l’AS Monaco en toute fin du mercato hivernal 2017. Enrôlé pour 5 ans et demi, soit jusqu’en juin 2022, il n’a jamais réussi à s’imposer dans la Principauté. C’est d’ailleurs ce qui justifie ces 3 prêts successifs. Il avait été envoyé au FC Porto (Portugal) en 2018, puis au Santos FC (Brésil) en 2019. La saison dernière (2020-2021), Jorge a évolué sous les couleurs du FC Bâle en Suisse, toujours sous la forme de prêt. Cette fois, il est retourné au Brésil et s’est lié durablement à un club. Avec l’AS Monaco, l’international brésilien (une sélection) a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts inscrits et 4 passes décisives offertes.