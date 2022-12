PSG Mercato : Après l’échec Endrick, Luis Campos envoie du lourd

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 00:03

Après s’être fait battre par le Real Madrid dans le dossier Endrick, Luis Campos et le PSG seraient prêts à laver l’affront avec un autre joyau de Palmeiras.

Dans un communiqué officiel publié hier, le Real Madrid a annoncé avoir trouvé un accord avec Palmeiras et la famille de l’attaquant Endrick pour son arrivée chez les Merengues à l’été 2024. « Nous avons conclu la plus grande négociation de l'histoire du football brésilien. La proposition du Real Madrid est compatible avec l'énorme talent d'Endrick et correspond aux objectifs sportifs et financiers que nous nous sommes fixés depuis le début des négociations », a déclaré Leila Pereira, la présidente de Palmeiras.

À en croire le journaliste italien Fabrizio Romano, le transfert du crack de 16 ans atteindrait les 72 millions d’euros, bonus et taxes confondus. Désireux de s’offrir les services de celui qui est déjà considéré au Brésil comme le « nouveau Neymar », le Champion de France en titre tenterait de mettre toutes les chances de son côté avec l’un de ses coéquipiers de Palmeiras.

PSG Mercato : Luis Campos rehausse son offre pour Estevão Willian

En effet, selon les informations divulguées par le journaliste brésilien Jorge Nicola, Luis Campos serait déterminé à tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord avec la direction de Palmeiras pour Estevão Willian. Le conseiller football du Paris Saint-Germain ainsi transmis une nouvelle proposition de 40 millions d’euros, bonus compris, au club brésilien pour la signature du milieu de terrain offensif de 15 ans.

Cependant, le Champion de France en titre n'est pas seul sur le dossier puisque Messinho est régulièrement associé au FC Barcelone. Le jeune compatriote de Marquinhos devrait signer son premier contrat professionnel en avril prochain lorsqu’il aura 16 ans. En cas d’accord avec le Paris SG, il devra toutefois patienter jusqu’à sa majorité (18 ans) pour débarquer en France.