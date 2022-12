AS Monaco Mercato : Monaco se positionne sur un milieu brésilien

Publié par Enzo Vidy le 15 décembre 2022 à 23:33

Après une première partie de saison moyenne, l'AS Monaco veut se renforcer au prochain mercato et fonce sur un milieu brésilien.

6e du championnat de Ligue 1 à l'issue de la première partie de saison, l'ASM devra mieux faire pour prétendre au podium et envisager de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Battus dans les dernières secondes lors du dernier match avant la trêve face à l'OM (2-3), les joueurs de Philippe Clement n'ont pas fini sur une note positive, et ont perdu gros le 13 novembre dernier. Pour corriger le tir, les dirigeants monégasques s'activent en coulisse pour renforcer l'effectif lors de la prochaine fenêtre hivernale qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Et si l'on en croit les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, le club de la Principauté serait déterminé à faire venir Danilo, milieu de terrain qui évolue du côté de Palmeiras, au Brésil, afin de renforcer l'entrejeu de l'ASM. Cependant, l'AS Monaco doit d'abord dégraisser son effectif avant de se positionner sur ce dossier.

AS Monaco Mercato : L'ASM doit d'abord boucler un départ au milieu

D'après les dernières informations de RMC Sport, l'AS Monaco cherche une porte de sortie à Jean Lucas. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain n'a participé qu'à dix rencontres cette saison, pour un total de 3 titularisations. Il est devenu la quatrième option dans l'entrejeu monégasque, et n'entre plus du tout dans les plans de Philippe Clement.

Le média précise par ailleurs que son départ pourrait permettre aux dirigeants de l'ASM d'accélérer dans le dossier Danilo. À l'heure actuelle, le milieu de Palmeiras est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt, mais il est fort à parier que les dirigeants brésiliens attendent une somme bien plus importante pour libérer leur jeune prodige. L'AS Monaco est prévenu, il va falloir sortir le chéquier pour réaliser ce gros coup cet hiver.