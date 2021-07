Stade Rennais Mercato : Un coup tordu contre Stéphan révélé

Publié par Ange A. le 26 juillet 2021 à 14:58

Le Stade Rennais aurait pu jouer un sale tour à Julien Stéphan, son ancien entraîneur. Un cadre de la défense du Racing Club de Strasbourg, le nouveau club du technicien breton, aurait pu rejoindre le SRFC.

Un mauvais tour du Stade Rennais contre Stéphan mis à nu

Le Stade Rennais a perdu un cadre de sa défense cet été en la personne de Damien Da Silva. Le défenseur central n’a pas prolongé son contrat avec le SRFC. L’ancien capitaine du SRFC a rejoint l’Olympique Lyonnais gratuitement au terme de la saison. Un coup dur pour la direction des Rouges et Noirs qui a pourtant tenté de conserver le défenseur. Suite au départ de Da Silva, Rennes a activé plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant. Comme le révèle l’insider YohZe, le club breton a tenté de chiper un défenseur à Julien Stéphan, l’ancien entraîneur du SRFC. Mais le club alsacien a repoussé les avances du club breton pour le joueur de 26 ans.

Djiku, prochain cadre de Julien Stéphan ?

« Rennes a bien tenté le coup pour Djiku mais face au refus de Marc Keller, le club rennais n’est pas allé plus loin et Djiku au comportement exemplaire n’a rien forcé non plus », assure l’insider sur son compte Twitter. Suite à ce rejet, le Stade Rennais a claqué 20 millions d’euros pour s’offrir Loïc Badé en provenance du Stade Rennais. Pour YohZe, Alexander Djiku sera l’un des hommes forts du RC Strasbourg cette année. « Il sera normalement [à moins d’une offre hors marché] un des hommes de base cette saison pour Stéphan », confie-t-il. Recruté en 2019 en provenance du Stade Malherbe de Caen, le défenseur central est encore sous contrat avec le RCSA jusqu’en 2023. La saison dernière, l’international ghanéen (4 sélections) a pris part à 30 matchs de Ligue 1, dont 29 en tant que titulaire.