OM Mercato : 8 M€, Longoria proche de boucler une première vente

Publié par Timothée Jean le 26 juillet 2021 à 12:38

Très actif sur le marché des transferts, le président de l’ OM, Pablo Longoria, espère pouvoir conclure sa première vente d'un été qui s'annonce très animé dans le sens des départs.

OM Mercato : Longoria prêt à céder Radonjic ?

Les prochaines semaines s’annoncent très agités à l’Olympique de Marseille. Comme promis, Pablo Longoria compte remodeler l’effectif marseillais lors de ce mercato estival. Le club phocéen a déjà bouclé l’arrivée de huit nouvelles recrues et ne compte pas s’arrêter là. Les latéraux Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (Valence CF) se rapprochent un peu plus de Marseille.

Mais l’ OM, en proie à des difficultés financières, devra nécessairement trouver des liquidités avant de poursuivre son mercato ambitieux. Pour cela, le président Pablo Longoria compte sur les ventes de plusieurs joueurs. Parmi les possibles partants, il y a ceux qui représentent une belle valeur marchande tels que Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. De retour d’un prêt mitigé au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic est également cité par les joueurs mis sur le marché des transferts par l’ OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ailier gauche serbe n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Mais alors qu’il était annoncé avec insistance au Portugal, il pourrait y avoir un petit changement de programme. Présenté un temps comme le favori, le Benfica Lisbonne pourrait finalement se faire doubler par les Allemands sur ce dossier.

Un prix fixé pour Nemanja Radonjic

L’Équipe révèle en effet que l’Olympique de Marseille a reçu une offre pour le transfert de Nemanja Radonjic. Selon le quotidien sportif, cette offre proviendrait d’un club allemand, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Aucun montant n’a été évoqué. La source précise que la direction de l’ OM ne ferme pas la porte au départ de son joueur. Le tabloïd assure que les dirigeants phocéens veulent récupérer au moins 8 M€ grâce à la vente de Nemanja Radonjic. Un montant non négligeable pour un club contraint de vendre afin de garder une cohérence financière et salariale.