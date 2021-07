OM Mercato : Pablo Longoria proche de frapper un coup double

Publié par Ange A. le 26 juillet 2021 à 09:18

Pablo Longoria devrait prochainement présenter deux recrues. L’Olympique de Marseille a considérablement avancé sur deux dossiers chauds de l’été.

Deux nouvelles recrues pour Pablo Longoria cette semaine ?

Pablo Longoria touche au but concernant son objectif fixé cet été. Le président de l’Olympique Lyonnais a annoncé 11 recrues estivales. Avec huit signatures déjà officialisées, le dirigeant olympien est en passe de tenir sa promesse. Concernant les prochaines arrivées, l’Espagnol devrait notamment pourvoir le poste d’arrière droit. Le club phocéen est sans latéral droit de métier suite aux départs du Japonais Hiroki Sakai et de l’Espagnol Pol Lirola. Une situation qui devrait changer cette semaine comme l’indique L’Équipe. Le quotidien sportif annonce en effet la signature de Daniel Wass. Le latéral de Valence serait disposé à rejoindre La Canebière. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club Che qu’il avait rejoint en 2018 lorsque Longoria y officiait encore comme directeur sportif. Il ne reste plus qu’aux deux clubs à s’entendre sur l’indemnité de transfert.

Enfin le dénouement du dossier Pol Lirola ?

Le journal national annoncé également que Pol Lirola va signer son retour à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Un nouveau prêt avec option d’achat obligatoire s’élevant à 10 millions d’euros est évoqué. Jusqu’ici, La Fiorentina réclamait un montant compris entre 12 et 13 millions d’euros. Le latéral espagnol était arrivé en prêt à l’OM lors du dernier mercato d’hiver. Durant sa pige, il a notamment inscrit deux buts et délivré 4 passes décisives en 22 apparitions. De quoi convaincre Pablo Longoria et le board marseillais de miser sur lui pour l’avenir.