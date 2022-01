OM Mercato : Départ imminent d’un indésirable en attaque !

Publié par Timothée Jean le 18 janvier 2022 à 04:05

L’ OM ne fait pas que recruter cet hiver. Après l’arrivée de Cédric Bakambu, la direction du club phocéen est en passe de finaliser le départ d’un indésirable.

OM Mercato : Négociations avancées pour Benedetto à Elche

Et c'est reparti ! Encore cet hiver, Dario Benedetto est au cœur du Mercato OM. Et pour cause, l’international argentin, en difficulté à Elche CF où il est prêté par l’ OM, ne cesse d'afficher ses envies de départ. Ces derniers joueurs, le joueur de 31 ans a même réitéreé sa volonté de retourner au Boca Juniors, son ancien club.

Cette volonté de retourner au bercail a alors attisé les convoitises des dirigeants argentins. Directeur sportif du Boca Juniors, Jorge Bermudez, a récemment confirmé la piste menant au buteur de l’ OM, expliquant que son club travaille activement pour sa venue. Des négociations entre les deux écuries ont déjà débuté.

Soucieuse d’alléger sa masse salariale, la direction de l'OM ne ferme pas la porte à un départ définitif de Dario Benedetto. Bien au contraire, un accord aurait même déjà été conclu avec Boca Juniors. Il ne resterait plus qu’à l’Olympique de Marseille de casser son prêt à Elche CF pour acter son retour en Argentine. Et c’est là que les choses. « Après l’accord de Marseille, la dernière étape est Elche. J'espère qu’il pourra nous rejoindre bientôt », a confié le responsable argentin.

Mais selon les informations de la Radio Colonia : « les négociations avancent » pour le départ de Dario Benedetto d’Elche. Pablo Longoria, le président du club marseillais, aurait même pris les commandes dans ces négociations qui pourraient finalement se conclure assez rapidement. Car le club espagnol ne devrait pas poser de trop de difficultés dans ce dossier.

Un contrat de deux ans et demi pour Benedetto

De son côté, l’attaquant argentin semble d’ores et déjà enthousiaste à l’idée de faire son retour au sein de son ancien, deux ans et demi après son départ. Selon la source, c’est un contrat de deux ans et demi qui l’attendraient déjà à Boca Juniors. Ainsi, nul doute que les différentes parties engagées dans ce dossier parviendront à trouver un terrain d'entente pour son retour en Argentine.