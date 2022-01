OM Mercato : Après Amavi, un nouveau départ confirmé à Marseille

Publié par Timothée Jean le 19 janvier 2022 à 08:05

Après le départ de Jordam Amavi à l’ OGC Nice, l’ OM se sépare d’un deuxième joueur cet hiver. Dario Benedetto a lui-même confirmé son retour au Boca Juniors.

OM Mercato : Benedetto confirme son départ de Marseille

Auteur d’un mercato ambitieux l’été dernier, l’Olympique de Marseille compte bien récidiver cet hiver en révolutionnant son effectif. Malgré un budget mercato très limité, le club phocéen est déjà parvenu à boucler la signature de deux nouveaux renforts. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac sont officiellement venus renforcer les rangs de l’ OM cet hiver. Si de nouvelles recrues supplémentaires sont attendues à Marseille, le club phocéen devra nécessairement se séparer de certains joueurs avant de poursuivre son recrutement hivernal.

L’Olympique de Marseille est d’ailleurs sur le point de se débarrasser définitivement d’un indésirable. Prêté l’été dernier à Elche par l’ OM, Dario Benedetto retourne en Argentine. Comme pressenti depuis quelques jours, l’attaquant argentin est proche de faire son retour dans son ancien club, le Boca Juniors. Un accord a été trouvé entre les différentes parties pour que le joueur de 31 ans puisse rejoindre son club de coeur.

Et si son officialisation n’est pas encore intervenue, Dario Benedetto a lui-même vendu la mèche, confirmant son transfert imminent à Boca Juniors. « J’ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d'une manière ou d'une autre et j'ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m'a donné l'opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j'aime », a-t-il assuré lors d’une interview accordée à la radio Onda Cero.

Un chèque compris entre 3 à 4 M€ pour Marseille

Dario Benedetto s’apprête donc à quitter définitivement l’Olympique de Marseille. L’ OM devrait récupérer un chèque compris entre 3 et 4 millions d'euros pour son futur transfert définitif. Un chèque non négligeable pour un OM en quête de liquidités. Ce nouveau départ sera donc l’occasion pour "El Pipa" de retrouver plus de temps de jeu dans un club où il est adulé par les supporters.

« Je veux chercher les minutes que je n'ai pas eues à Elche (…) Je suis content de mon passage à Elche, où j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis heureux de revenir dans le club que j'aime », a conclu Dario Benedetto, qui devrait s'engager jusqu'en juin 2024 avec Boca Juniors.