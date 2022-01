OM Mercato : La vraie raison du retour de Benedetto à Boca

Publié par Ange A. le 21 janvier 2022 à 07:32

Dario Benedetto va s’engager dans les prochaines heures avec Boca Juniors. L’Argentin a quitté Elche où il était prêté par l’OM.

Bientôt la fin entre l’ OM et Dario Benedetto

Un temps présenté comme le grand attaquant de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto n’est plus que l’ombre de lui-même. L’avant-centre argentin a fini par perdre sa place de titulaire au profit d’un Arkadiusz Milik plus efficace. Plus dans les plans de jeu de son compatriote Jorge Sampaoli, l’attaquant de 31 ans a quitté l’ OM l’été dernier. Son bilan avec le club phocéen est loin de faire des émules. En 71 apparitions, il n’a inscrit que 17 buts pour 5 passes décisives. Prêté à Elche avec option d’achat, l’international argentin aux 5 capes n’a pas réussi à se relancer. Pire, il s’apprête à quitter l’actuel 15e de La Liga. L’attaquant va signer son retour à Boca Juniors.

Un retour justifié à Boca Juniors

Dans ce sens, Dario Benedetto a déjà posé ses valises à Buenos Aires. En marge de sa visite médicale, l’avant-centre encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille a justifié son retour au bercail. Un retour qu’il aurait pu effectuer dès l’été dernier comme il l’a révélé à Olé. « J’ai appelé moi-même Roman [Riquelme] et je lui ai dit que je souhaitais revenir au club. Il m’avait contacté en juin dernier, mais je lui avais dit que ce n'était pas le moment, je voulais jouer en Liga espagnole », a indiqué le joueur.

Dans le dur à Elche, l’attaquant a ouvert la porte à un départ cet hiver pour retourner au Xeneize. « Je n’y ai pas trouvé le temps de jeu que je souhaitais et j’ai donc décidé de revenir aujourd’hui », a-t-il expliqué. Comme à Marseille, le passage de Benedetto à Elche ne restera pas dans les annales. Il n’a inscrit que deux buts en 16 rencontres avec le club espagnol.