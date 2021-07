PSG Mercato : Al-Khelaïfi est définitivement fixé pour Paul Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 09:58

Paul Pogba refuse de prolonger son contrat avec Manchester United et veut rejoindre le PSG durant ce mercato estival. Du côté du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi sait désormais ce qu’il doit faire pour récupérer le milieu de terrain français.

Le PSG va accélérer prochainement pour Pogba

Désireux de s’attacher les services d’un milieu de terrain supplémentaire après avoir enregistré l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Paul Pogba. Et cela tombe bien puisque l’international français qui veut absolument quitter Manchester United cet été est aussi séduit par le projet parisien.

Surtout d’évoluer dans la même équipe de Neymar et Kylian Mbappé et la possibilité d’y retrouver des amis comme Presnel Kimpembe et Wijnaldum. Déjà d’accord contractuellement avec le joueur de 28 ans, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’apprêtent donc à ouvrir des négociations avec les Red Devils afin de finaliser le transfert.

« Il existe bel et bien un intérêt réciproque entre le PSG et Paul Pogba, désireux de rejoindre Paris, à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Le club de la capitale n’a pas encore formulé d’offre officielle à Manchester United. Des contacts devraient néanmoins débuter rapidement en vue d’un transfert. Contrarié par une nouvelle saison qui n’a pas répondu à ses attentes, Pogba est tenté de tourner la page United à un an de la fin de son contrat », explique RMC Sport. Pour parvenir à réaliser ce gros coup, les dirigeants parisiens sont déjà fixés sur ce qu’ils doivent faire.

Herrera et Rafinha sacrifiés pour Paul Pogba ?

Selon la radio métropolitaine, avant d’approfondir les discussions avec leurs homologues anglais pour Paul Pogba, les décideurs du Paris Saint-Germain doivent dégraisser. Avec plus de cinq éléments au milieu de terrain, l’équipe de Mauricio Pochettino se retrouve en surpeuplement dans ce secteur de jeu. Il va donc falloir faire de la place avant l’arrivée de l’ancien pensionnaire de la Juventus Turin. Ander Herrera et Rafinha pourraient ainsi être sacrifiés afin d’accueillir le champion du monde 2018.

« En attendant une progression dans les discussions, qui pourraient rapprocher les parties concernées d’un éventuel accord, le PSG sait qu’il doit faire de la place à Pogba au milieu et se séparer de certains éléments dans ce secteur de jeu. Des joueurs comme Ander Herrera ou Rafinha, qui n’a pas convaincu le staff technique la saison dernière, pourraient être cédés », précise le média sportif. Pour rappel, le vice-champion d’Angleterre réclamerait un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros pour libérer Pogba.