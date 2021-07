Monaco Mercato : Officiel, Stevan Jovetic signe au Hertha Berlin

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 11:07

C’est officiel, l’attaquant monténégrin, Stevan Jovetic, s’engage en Bundesliga au Hertha Berlin, paraphant un contrat de trois saisons (deux saisons + une en bonus). À Monaco depuis 2017, le joueur de 31 ans va découvrir un nouveau championnat, après la Premier League, la Serie A, la Liga et la Ligue 1. Le joueur, en fin de contrat avec le club de la principauté cet été, avait été pisté par différents clubs en Europe, dont l’OGC Nice de Christophe Galtier et la Fiorentina. Après Kevin-Prince Boateng, le club berlinois frappe un autre joli coup lors de ce mercato estival, après une triste 14e place en championnat la saison passée.

Après 4 ans de bons et loyaux services du côté de Monaco, le monténégrin s’envole pour un nouveau challenge à 31 ans. L’attaquant rejoint la Bundesliga, un championnat nouveau pour lui, où il vient de s’engager pour deux saisons plus une en bonus. Arrivé à la fin de son contrat cet été, Niko Kovac et ses dirigeants n’ont pas souhaiter prolonger le joueur, faute peut-être d’une inconstance sur le Rocher depuis son arrivée. Sortant d’une belle saison au FC Séville en Liga, Jovetic arrive à Monaco en 2017 juste après le titre de champion de France et le départ de nombreux cadres de l’équipe.

Si le joueur ne perd pas son sens du but, avec 8 buts en 15 rencontres en 2017-2018, il est très souvent freiné par des blessures qui rendent ses performances inconstantes. Doté d’une très grosse frappe et d’un bon jeu de tête, Stevan Jovetic possède un profil adéquat au championnat allemand. Au final, le joueur marquera 21 buts en 77 rencontres sur 4 ans. Sur le plan international, l'attaquant est un véritable leader pour son pays, le Monténégro, avec qui il est le meilleur buteur avec 31 réalisations. Bonne pioche donc pour le Hertha Berlin.