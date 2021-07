OL Mercato : Gros coup de pression de l'Ajax pour André Onana

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2021 à 15:18

Sollicité par Peter Bosz, nouvel entraîneur de l’ OL, André Onana est toujours à l’Ajax Amsterdam. Marc Overmars, directeur sportif du club néerlandais, a fait un nouveau point sur la situation du gardien de but.

OL : Overmars confirme de la concurrence pour Onana

Ancien coach de l’Ajax Amsterdam (2016-2017), Peter Bosz a demandé à André Onana (25 ans) de le retrouver à l’ OL. Ce dernier a accepté la demande de son ex-entraîneur. Cependant, il reste à convaincre le club d’Eredivisie pour acter le transfert du portier. Et les négociations sont bloquées, à un peu plus d'un mois de la fin du mercato estival. Selon Marc Overmars, les prétendants de l’international camerounais doivent mettre le prix pour son transfert, car ce dernier fait partie « des cinq meilleurs gardiens du monde » selon lui. « Si André Onana était sous contrat plus longtemps et non suspendu, il vaudrait 30 M€ », a-t-il indiqué dans le média néerlandais Voetbal International.

Il a mis ensuite un gros coup de pression sur l’Olympique Lyonnais et les autres prétendants du gardien de but. « Si c'était moi, j'aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois et tenter un transfert gratuit, mais il y a beaucoup de concurrence. De nombreux clubs veulent désormais profiter de la situation », a prévenu le dirigeant des Ajacides. Notons qu’en plus de l’ OL, l’Inter Milan et Arsenal sont intéressés par les services d’André Onana.

Aucune d'offre d'Arsenal à ce jour !

Toutefois, la direction de l’Ajax n’a pas encore une offre sur sa table qui satisfait ses attentes. Marc Overmars avoue « n’avoir pas eu de contacts depuis une semaine » et notamment « rien (aucune offre, ndlr) de la part des Gunners ». Rappelons qu'André Onana est suspendu par la FIFA depuis la saison dernière pour dopage. Il ne rejouera qu'à partir du 4 novembre 2021. Son contrat avec l'Ajax espire le 30 juin 2022 et il sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2022. Si l'on se fie à l'estimation du site spécialisé Transfermarkt, la valeur du gardien de but courtisé par l' OL est de 30 M€.