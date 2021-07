OGC Nice Mercato : Un attaquant de Tottenham dans le viseur

Publié par Thomas le 28 juillet 2021 à 17:38

Selon la chaîne portugaise TVI 24, l’ OGC Nice, qui réalise un mercato de grande envergure, se serait sérieusement positionné pour recruter l’attaquant de Tottenham, Carlos Vinicius. À la recherche d’un grand attaquant, Christophe Galtier et ses dirigeants auraient jeté leur dévolu sur l’ancien joueur de l’AS Monaco, et auraient demandé des renseignements quant aux conditions de transfert du joueur. Sous contrat avec Benfica, le joueur avait été prêté aux Spurs l’année dernière, où il a disputé 21 rencontres. Ne rentrant pas dans les plans du nouvel entraîneur, Nuno Santo, le Brésilien est poussé vers la sortie.

OGC Nice Mercato : les Aiglons veulent Carlos Vinicius

Auteur d’un mercato XXL, l’ OGC Nice cherche désormais à renforcer son secteur offensif avec un buteur d’expérience. Après Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Calvin Stengs, Justin Kluivert et tout récemment Mario Lemina et Pablo Rosario, les Aiglons se rattrapent d’un début d’été timide. Le nouveau dossier chaud du Gym se trouve désormais en Angleterre, à Tottenham. Très peu utilisé cette saison en Premier League, Carlos Vinicius est dans le viseur de Nice, qui, selon le média portugais TVI 24, serait passé à l’offensive, en demandant des renseignements liés aux conditions de transfert du Brésilien.

Une carrière au point mort en Angleterre

Auteur d’une saison sensationnelle à Benfica lors de la saison 2019-2020 avec 18 buts et 5 passes décisives, le Brésilien Carlos Vinicius avait reçu le trophée de meilleur buteur de Liga Nos. Prêté la saison suivante à Tottenham, le joueur n’est jamais parvenu à gagner la confiance de José Mourinho, qui ne l’utilisera que très peu en championnat (9 rencontres disputées). Passé par l’AS Monaco en 2018, recruté du club portugais de Rio Ave, le joueur avait disputé 16 rencontres de championnat de France pour deux buts, et se fera recruter l’année suivante par le club lisboète pour 17 millions d’euros. À 26 ans, l’attaquant pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1, chez le voisin niçois.