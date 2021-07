OL : La méthode Peter Bosz séduit déjà des Lyonnais

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2021 à 23:18

Avant le dernier match amical de préparation de l’ OL, samedi (18h30) contre le FC Porto, Maxence Caqueret s’est prononcé sur la méthode de travail du nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz.

OL : Caqueret, « on progresse petit à petit »

L’ OL est dans la dernière ligne droite de sa préparation estivale. À dix jours de la première journée de la Ligue 1, Maxence Caqueret (21 ans) a apprécié la méthode Peter Bosz, nouvel entraîneur du club rhodanien. « C’est la première fois que je fais une telle préparation. On fait tout avec le ballon, presque tout. C'est aussi fatigant, car on court quand même beaucoup. On travaille le pressing haut, c'est différent. On progresse petit à petit », a-t-il fait remarquer dans le quotidien Le Progrès, tout en encensant le successeur de Rudi Garcia. Peter Bosz « est bon coach avec de très bonnes idées de jeu », selon le milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais. Notons que Lyon affrontera le Stade Brestois le samedi 7 août (17h), au Groupama Stadium, lors de la 1re journée du championnat.

« Parler de foot et de jeu, la principale préoccupation » de Bosz

Sur le plateau de la télévision du club de Jean-Michel Aulas, Loris Martin a avoué qu’il est déjà séduit par la touche et le projet de jeu du technicien néerlandais. « C’est une mentalité néerlandaise. Il n’y a pas de politique dans son discours. Il est assez direct et cash », a-t-il fait remarquer. Le confrère d' OL TV est carrément sous le charme du coach de 57 ans. « Il est souriant et ouvert donc ça se passe très bien avec son staff et les joueurs. Il y a une symbiose… Il veut parler de foot et de jeu. C’est sa principale préoccupation et ça fait du bien. Il se lève, mange et dort football. C’est toujours intéressant de l’avoir en interview », a souligné le journaliste du média du club lyonnais.