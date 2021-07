Ex - OL Mercato : Barça, le tacle de Memphis Depay à Lyon

Publié par Ange A. le 29 juillet 2021 à 07:18

Nouvel attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay s’est exprimé sur son arrivée en Catalogne. L’attaquant néerlandais n’a pas été tendre envers l’Olympique Lyonnais au moment de comparer son ancien club avec le Barça.

Memphis Depay se paie l’Olympique Lyonnais

Annoncé au FC Barcelone depuis l’été dernier, Memphis Depay a finalement rejoint les Blaugranas cette année. L’Olympique Lyonnais n’a rien encaissé comme indemnité de transfert. L’attaquant néerlandais a repoussé toutes les avances de prolongation de contrat de la part de Jean-Michel Aulas. L’avant-centre a signé au Barça en tant que joueur libre. Ancien capitaine de l’OL, le Batave a été interrogé sur son nouveau rôle à Barcelone. Le nouveau Blaugrana a glissé un tacle subtil en guise de réponse dans l’entretien qu’il a accordé à Sport. « Vous ne pouvez pas comparer Lyon avec le Barça. C’est une nouvelle aventure pour moi. Un autre club, un autre vestiaire, c’est complètement différent », a lâché l’avant-centre néerlandais au média catalan.

Des objectifs clairs pour Depay avec le Barça

Durant ses quatre saisons et demie à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay n’a remporté aucun titre. Il compte s’investir afin de glaner des trophées avec le FC Barcelone. « Je veux gagner des trophées et aider l’équipe avec des passes décisives et des buts. Je dois donner tout ce que j’ai en moi pour l’équipe. Je suis venu ici avec toutes mes qualités et je vais essayer de les utiliser à bon escient », a fait savoir l’ancien Lyonnais. Ce dernier compte « rapidement » s’adapter aux côtés de ses nouveaux coéquipiers pour atteindre ses objectifs. « Je suis compatible avec Sergio Agüero et Lionel Messi. C’est le meilleur joueur du monde. Je pense que tout le monde aimerait jouer avec lui. J’adore la manière de jouer du Barça et je veux m’adapter rapidement », a assuré Depay.