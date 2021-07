Barça Mercato : Memphis Depay en plein bonheur à Barcelone

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 19:18

Recruté le 19 juin dernier au FC Barcelone, après des semaines de rumeurs, l’attaquant néerlandais vit depuis un rêve éveillé, et voit ses ambitions à la hausse, dans un club où il pourra prétendre à de grands trophées. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où le joueur est très actif ou bien à travers les interviews de ses coéquipiers, tout laisse penser que le pari risqué de rejoindre la catalogne soit un très bon choix pour Memphis Depay.

Memphis Depay au Barça : des débuts prometteurs

Libre de tout contrat suite à sa non-prolongation de contrat à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay s’était engagé dans le club de ses rêves, le FC Barcelone, et n’avait pas manqué de faire part de sa joie et de sa motivation sur les réseaux sociaux. Tout sourire, le joueur a multiplié les publications montrant sa détermination à s'intégrer dans la durée avec le Barça.

Depay participe cette semaine à ses premiers entraînements au centre Joan Gamper, et comme le révèle Marca, le joueur a grandement impressionné ses coéquipiers par sa technique qui colle parfaitement à l’ADN du Barça. Interrogé sur l’arrivée du néerlandais, Sergi Roberto a confié à la presse son excitation à l’idée de voir évoluer Depay sous les couleurs blaugranas. « Tout le monde le connait. C’est un joueur avec énormément de qualité et nous avons pu le voir au niveau international et avec Lyon. C’est un très grand joueur et des peux d’entraînements que nous avons réalisé, on a déjà pu noter sa qualité impressionnante, je suis sur qu’il nous aidera beaucoup, j’ai vraiment hâte. »

L’attaquant de 27 ans va disputer sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, lors du deuxième match de présaison face à Girona, où il devrait être titulaire. Du côté des supporters du Barça, tous les regards seront fixés sur le joueur, qui devra cette saison confirmer sa très bonne forme vu du côté de l’Olympique Lyonnais (20 buts et 15 passes décisives en 2020-2021). La presse ibérique attend aussi impatiemment l’entente entretenue avec Lionel Messi, qui devrait prolonger officiellement dans les prochains jours.