PSG Mercato: 50M€, une star du foot mondial se rapproche de Paris

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2021 à 11:51

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG veut encore frapper un gros coup avant la fin du mercato estivale. Une autre star du football mondial est ainsi à deux pas de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino.

Accord proche entre Paul Pogba et le PSG

De retour à Old Trafford en 2016 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, Paul Pogba n’est pas certain d’aller jusqu’au bout de son contrat avec Manchester United, soit jusqu’au 30 juin 2022. D’après les informations du site spécialisé Canal Supporters, l’international français a repoussé une dernière offre de prolongation transmise par la direction des Red Devils et vise en priorité un transfert au Paris Saint-Germain. Leonardo et le représentant du joueur de 28 ans négocient depuis plusieurs semaines et sont même proches d’un accord contractuel à en croire le média sportif.

En Angleterre, The Athletic a fait le point sur le dossier Paul Pogba mercredi et confirme que le vice-champion de France a effectivement engagé des négociations avec le champion du monde 2018 pour connaître sa volonté en ce qui concerne son avenir. Bien avancé avec l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin, le PSG s’apprête à passer à l’action auprès de la direction de Manchester United.

Mercato PSG : Offre imminente pour Paul Pogba

En effet, selon les dernières révélations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain va passer la vitesse dans le dossier Paul Pogba. Après avoir sondé le joueur et désormais certain que le club anglais est vendeur, le Paris SG s’apprête à entamer des discussions avec les dirigeants de Manchester United dans les prochaines heures. Le directeur sportif parisien devrait même faire son offre à son homologue mancunien.

La radio métropolitaine évoque une enveloppe de 50 millions d’euros avec plusieurs bonus ajoutés facilement atteignables. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait donc bientôt ajouter Paul Pogba à sa belle collection estivale.