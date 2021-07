Stade Rennais : Ajax, Rennes se prend un vent pour une pépite

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 08:35

Le Stade Rennais doit renforcer son milieu de terrain durant cette période de transfert. Le SRFC devra néanmoins faire une croix sur une cible du côté de l’Ajax Amsterdam comme l’a indiqué Marc Overmars, le directeur sportif du club néerlandais.

Le Stade Rennais débouté pour une pépite de l’Ajax Amsterdam

Jusqu’ici, le Stade Rennais n’a encore enregistré aucun renfort pour son entrejeu. Recruter à ce poste semble pourtant une priorité pour le club breton. Avec les départs de Steven Nzonzi, Clément Grenier et ceux annoncés d’Eduardo Camavinga et James Léa Siliki, le SRFC doit étoffer ce secteur de jeu durant le mercato. Raison pour laquelle la direction de Rennes prospecte du côté des Pays-Bas, notamment à l’Ajax Amsterdam. Les Rouge et Noir ciblent le prometteur milieu mexicain Edson Alvarez. Mais le SRFC devrait déjà faire une croix sur le milieu de 23 ans. Directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars a fermé la porte à un départ de son international mexicain (43 sélections/2 buts).

Pas de transfert pour Edson Alvarez à Rennes

S’il confirme un intérêt de Rennes pour Edson Alvarez, le responsable néerlandais est ferme au sujet de l’avenir du jeune milieu. « Nous n’avons pas reçu d’offre concrète, mais je pense que le Stade Rennais est sérieusement intéressé. Nous pouvons être très clairs à ce sujet : pour le moment, un départ de lui est interdit », a confié Marc Overmars selon les propos relayés par Netherlands News Live. Un coup de froid pour Florian Maurice qui devrait donc creuser d’autres pistes pour signer des renforts au milieu de terrain cet été. Arrivé à l’Ajax Amsterdam en 2019, Alvarez y est encore sous contrat jusqu’en 2024. Actuellement en sélection nationale, il disputera la finale de la Gold Cup contre les Etats-Unis lundi. El Tri s’est imposé dans la nuit de jeudi à vendredi contre le Canada (2-1) en demi-finale du tournoi.