LOSC : Gourvennec reçoit un sérieux avertissement avant Paris

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 11:31

Champion de France en titre, le Lille OSC défie le Paris Saint-Germain dimanche dans le cadre du Trophée des champions. Attaquant du PSG, Mauro Icardi a lancé les hostilités avant de retrouver le LOSC.

Des inquiétudes pour Lille avant le Trophée des champions ?

Nouvel entraîneur du Lille OSC, Jocelyn Gourvennec va effectuer ses débuts officiels sur le banc ce dimanche. Le technicien de 49 ans jouera gros lors du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France la saison passée. Avant ce rendez-vous, les signaux sont loin d’être au vert pour le nouveau coach du LOSC. Les résultats affichés lors de la préparation estivale ne plaident pas en sa faveur. En cinq sorties, le champion de France n’a enregistré qu’une seule victoire pour trois défaites et un nul. Rien de rassurant donc avant de retrouver un PSG revanchard comme l’a indiqué Mauro Icardi. L’attaquant argentin a hâte d’en découdre avec les Dogues.

Icardi revanchard pour les retrouvailles avec le LOSC

« Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre », a d’abord prévenu Mauro Icardi au micro de PSG TV. Privé du titre la saison dernière par le Lille OSC, le club francilien reste d’ailleurs sur une courte défaite au Parc (0-1) lors de sa dernière confrontation avec son futur adversaire. De quoi motiver davantage le numéro 9 parisien. L’attaquant du Paris Saint-Germain estime qu’une victoire contre le LOSC permettra d’entamer la nouvelle saison sous d’heureux auspices. « C’est une finale, c’est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire », a poursuivi Icardi. Jocelyn Gourvennec et ses poulains sont donc avertis.