OM Mercato : Un nouveau départ déjà scellé par Pablo Longoria ?

Publié par Timothée Jean le 30 juillet 2021 à 12:31

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, se serait montré très clair sur l’avenir de Dario Benedetto. L’attaquant argentin devrait quitter Marseille cet été afin de rejoindre le São Paulo FC.

OM Mercato : Longoria catégorique sur Dario Benedetto

Un léger doute commençait à s'installer. Dario Benedetto (31 ans) va-t-il défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Si son contrat avec l’ OM court jusqu'en juin 2023, l'attaquant international argentin est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers. Outre Boca Juniors ou encore Elche, le São Paulo FC l’a placé parmi ses priorités estivales.

Le club brésilien a entamé des négociations avec l’OM afin de boucler son prêt. Seulement, Dario Benedetto ne semble pas enclin à rejoindre la formation auriverde. L’Argentin souhaite poursuivre son aventure chez les pensionnaires du Vélodrome. Pourtant, la direction de l’ OM, en quête de liquidités pour renflouer ses caisses, ne l’entend pas de cette oreille.

Ce jeudi, le président Pablo Longoria participait à une réunion et aurait répondu sans détour au sujet de l'avenir de son n° 9. Selon les informations obtenues par ESPN, le dirigeant marseillais aurait expliqué que le joueur de 31 ans quitterait l’Olympique de Marseille dès cet été. Mais s’il venait à quitter Marseille, quelle serait sa future destination ? Toujours selon la source, Dario Benedetto devrait poser ses valises du côté du Brésil.

Dario Benedetto en route pour São Paulo ?

Goal Brésil révélait récemment que Dario Benedetto devrait rejoindre São Paulo FC, sous la forme d'un prêt gratuit avec une prise en charge partielle de son salaire. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les différentes parties et il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails administratifs. Les négociations se poursuivent toujours entre l’ OM, São Paulo FC et le représentant du joueur afin de boucler ce deal. Après deux saisons passées en Ligue 1, l’ancien goléador du Boca Juniors s’apprête donc à quitter Marseille.